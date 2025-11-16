Infographic

Bí ẩn con tàu cổ bất ngờ xuất hiện trở lại trên biển Hội An dần được hé lộ

Hoài Sơn

(Dân trí) - Lần đầu xuất hiện vào năm 2023 rồi mất dấu, đến nay khi phát lộ trở lại, nguồn gốc con tàu cổ tại bờ biển Hội An, thành phố Đà Nẵng đang dần được cơ quan nghiên cứu làm rõ.

