Bí ẩn con tàu cổ bất ngờ xuất hiện trở lại trên biển Hội An dần được hé lộ

Dòng sự kiện: Tàu gỗ cổ phát lộ ở Hội An
"Không còn cách nào khác ngoài việc trục vớt con tàu cổ ở Hội An"
Thứ sáu, 14/11/2025 - 10:49
Tàu cổ trên biển Hội An có thuộc tài sản chìm đắm gây nguy hiểm?
Thứ tư, 12/11/2025 - 17:28
Đề xuất khai quật khẩn cấp tàu gỗ cổ phát lộ ở biển Hội An
Thứ tư, 12/11/2025 - 08:54
Du khách đến check-in tàu gỗ cổ xuất hiện lại ở bãi biển Hội An
Thứ ba, 11/11/2025 - 20:37
Tàu cổ trên biển Hội An làm bằng gỗ tốt, cho phép thực hiện hải trình dài
Thứ hai, 10/11/2025 - 18:24
Đọc nhiều trong Thời sự