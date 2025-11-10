Tàu gỗ cổ phát lộ ở biển Hội An: Hiện vật dần bị vùi lấp trở lại

Sáng 10/11, con tàu gỗ nghi là tàu cổ có lần thứ 3 (tính từ ngày 8/11) phát lộ trở lại trên bãi biển Tân Thành, phường Hội An Tây (thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cũ, nay thuộc thành phố Đà Nẵng). Nhiều người dân tiếp tục tìm đến đây để tận mắt ngắm con tàu này.

Tuy nhiên, hiện trạng con tàu đã thay đổi rất nhiều so với ngày 8/11 khi hơn một nửa xác tàu đã bị vùi lấp trong cát.

Hình ảnh con tàu được chụp vào ngày 9 và 10/11 (Ảnh: Hoài Sơn).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, toàn bộ phần đầu xác tàu bị vùi lấp, chỉ còn có thể nhìn thấy các cọc trụ nhô lên. Phần thân tàu cũng không còn xuất hiện rõ khi phần lớn đã bị cát tràn vào, lấp kín.

Các trụ gỗ, dây cảnh báo do chính quyền địa phương dùng để khoanh vùng vị trí con tàu, không để tàu mất dấu vẫn tồn tại, tuy nhiên cũng có dấu hiệu lún sâu dưới cát.

Người dân địa phương lo ngại sẽ giống như lần trước, khi tàu xuất hiện vài ngày và sau đó sẽ bị sóng biển bồi lấp cát, xác tàu sẽ tiếp tục bị vùi sâu khi nước biển dâng cao trở lại.

Ông Quảng Văn Quý, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An, cho biết tạm thời trung tâm sẽ phối hợp với chính quyền địa phương khoanh vùng, bảo vệ hiện trường phát hiện con tàu gỗ.

Phần đầu con tàu đã bị vùi lấp trong cát (Ảnh: Hoài Sơn).

Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An đã có văn bản báo cáo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng lập thủ tục khảo cổ con tàu để phục vụ công tác nghiên cứu, trưng bày sau này.

Theo ông Quý, hiện nay điều kiện thời tiết bất lợi, đặc biệt bãi biển Hội An không ổn định, bồi lở liên tục.

“Có thể sáng nay tàu xuất lộ như vậy nhưng đến chiều lại bị cát vùi lấp trở lại. Cũng như năm 2023, tàu xuất lộ và trung tâm đã khảo sát, khảo cổ, bước đầu xác định được một số thông tin liên quan đến con tàu như chất liệu gỗ, kiểu dáng, niên đại”, ông Quý nói.

Như đã thông tin, sáng 8/11, nhiều người dân ở phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng đã đổ xô ra bãi biển Tân Thành để ngắm hình hài con tàu gỗ nghi là tàu cổ xuất hiện trở lại trên bãi biển.

Lần đầu tiên con tàu được phát hiện vào ngày 26/12/2023. Vị trí phát hiện tàu nằm sát bờ biển với đất liền, cách UBND phường Cẩm An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam (cũ) khoảng 400m.

Các trụ gỗ chính quyền địa phương dùng để khoanh vùng vị trí con tàu có dấu hiệu lún sâu dưới cát (Ảnh: Hoài Sơn).

Năm 2024, Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa thế giới Hội An phối hợp với chuyên gia đến từ Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM) nghiên cứu và đã có báo cáo ban đầu.

Theo báo cáo, con tàu gỗ bị đắm có kích thước lớn, cấu trúc kết hợp giữa truyền thống đóng tàu Đông Nam Á với Trung Quốc.

Đến nay tuy chưa có kết quả xác định niên đại tuyệt đối về con tàu, các dữ kiện cho thấy khả năng cao tàu có niên đại giữa cuối thế kỷ XIV đến thế kỷ XVI.

Đáng chú ý, các nhà khoa học nhận định đây có thể là một bảo vật tàu cổ vì được phát hiện trong trạng thái gần như nguyên vẹn.

Sau báo cáo này, cơ quan chuyên môn đã đề xuất có giải pháp bảo vệ hiện trường, lập kế hoạch khai quật để tiếp tục nghiên cứu. Tuy nhiên khi công việc đang được triển khai thì cát lại vùi lấp làm mất dấu, con tàu mất dấu.