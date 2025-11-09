Tàu gỗ cổ bất ngờ phát lộ trở lại ở biển Hội An: Phong tỏa hiện trường

Ngày 9/11, trao đổi nhanh tại hiện trường, ông Quảng Văn Quý, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An, cho biết tạm thời trung tâm sẽ phối hợp với chính quyền địa phương khoanh vùng, bảo vệ hiện trường phát hiện con tàu gỗ nghi là tàu cổ xuất hiện trở lại trên bãi biển Hội An.

Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An đã có văn bản báo cáo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng lập thủ tục khảo cổ con tàu để phục vụ công tác nghiên cứu, trưng bày sau này.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường phát hiện con tàu để nghiên cứu (Ảnh: Hoài Sơn).

Theo ông Quý, hiện nay điều kiện thời tiết bất lợi, đặc biệt bãi biển Hội An không ổn định, bồi lở liên tục.

“Có thể sáng nay tàu xuất lộ như vậy nhưng đến chiều lại bị cát vùi lấp trở lại. Cũng như trước đây năm 2023, tàu xuất lộ và trung tâm đã khảo sát, khảo cổ, bước đầu xác định được một số thông tin liên quan đến con tàu như chất liệu gỗ, kiểu dáng, niên đại”, ông Quý nói.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, ngay khi phát hiện con tàu này xuất hiện trở lại, có rất đông người dân hiếu kỳ đến để quay phim, chụp ảnh. Chính quyền địa phương đã nhắc nhở người dân không được tiếp cận hiện trường để tránh gây hư hỏng hiện trạng của con tàu.

Trước đó, ngày 26/12/2023, nhiều người dân ở Hội An ra bờ biển phát hiện phần khung con tàu gỗ giống như tàu cổ nhô lên dưới lớp cát.

Vị trí phát hiện tàu nằm sát bờ biển với đất liền, cách UBND phường Cẩm An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam (cũ) khoảng 400m hướng lên biển An Bàng. Phần khung gỗ ôm quanh thân nổi lên mặt cát tạo hình bao quanh thân tàu.

Người dân được khuyến cáo không được tiếp cận hiện trường con tàu (Ảnh: Hoài Sơn).

Sau khi ghi nhận sự việc, chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn đã tích cực vào cuộc xác minh.

Năm 2024, Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa thế giới Hội An phối hợp với chuyên gia đến từ Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM) nghiên cứu và đã có báo cáo ban đầu.

Theo báo cáo, con tàu gỗ bị đắm có kích thước lớn, cấu trúc mạnh mẽ, kết hợp giữa truyền thống đóng tàu Đông Nam Á với Trung Quốc.

Tàu được làm từ gỗ bằng lăng, kiền kiền tại Đông Nam Á và gỗ thông từ Trung Quốc, dùng chất trét quanh tàu để ngăn chặn sự xâm nhập của nước biển.

Đến nay tuy chưa có kết quả xác định niên đại tuyệt đối về con tàu, các dữ kiện cho thấy khả năng cao tàu có niên đại giữa cuối thế kỷ XIV đến thế kỷ XVI.

Nhiều người dân hiếu kỳ đến xem con tàu (Ảnh: Hoài Sơn).

Đáng chú ý, các nhà khoa học nhận định đây có thể là một bảo vật tàu cổ vì được phát hiện trong trạng thái gần như nguyên vẹn.

Sau báo cáo này, cơ quan chuyên môn đã đề xuất có giải pháp bảo vệ hiện trường, lập kế hoạch khai quật để tiếp tục nghiên cứu. Khi công việc đang được xúc tiến, cát lại vùi lấp, con tàu mất dấu.

Đến sáng 8/11, người dân địa phương đã phát hiện thân tàu xuất hiện trở lại.