Đà Nẵng nhận chỉ đạo lập dự án khai quật tàu gỗ cổ ở biển Hội An

Ngày 22/11, thông tin từ Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, cơ quan này đã có văn bản gửi UBND thành phố Đà Nẵng liên quan việc phát hiện di vật tàu cổ tại khu vực ven biển phường Hội An Tây.

Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đề nghị UBND thành phố Đà Nẵng có kế hoạch và huy động lực lượng trên địa bàn bảo vệ an toàn khu vực phát hiện tàu cổ, ngăn chặn và xử lý kịp thời mọi hoạt động làm nguy hại đến tàu cổ và hiện vật kèm theo.

Con tàu cổ phát lộ tại bãi biển phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng vào ngày 9/11 (Ảnh: Hoài Sơn).

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng được yêu cầu phối hợp với các đơn vị chuyên môn thăm dò, lập dự án khai quật khảo cổ dưới nước theo quy định của Chính phủ và trình UBND thành phố phê duyệt.

Trong khi đó, UBND thành phố Đà Nẵng phải có trách nhiệm tổ chức hội nghị tham vấn chuyên gia để khảo sát hiện trạng và đề xuất phương án bảo vệ trước khi thẩm định, giám định sơ bộ các di vật.

Con tàu gỗ này được phát hiện lần đầu ngày 26/12/2023 tại bờ biển phường Hội An Tây (tỉnh Quảng Nam cũ, nay là thành phố Đà Nẵng) và sau đó đã bị cát vùi lấp.

Ngày 8/11, do mưa lũ, sóng đánh gây sạt lở bờ biển đã làm xuất lộ lại con tàu.

Kết quả nghiên cứu ban đầu cho thấy con tàu có kích thước lớn, kết hợp giữa truyền thống đóng tàu Đông Nam Á và Trung Quốc, làm từ gỗ bằng lăng, kiền kiền và thông.

Các nhà nghiên cứu cho rằng con tàu có khả năng thuộc niên đại khoảng cuối thế kỷ XIV đến thế kỷ XVI.

Trung tâm Bảo tồn Di sản văn hóa Hội An đã đề xuất khai quật khẩn cấp con tàu.

Ngày 20/11, UBND thành phố Đà Nẵng, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thành phố cùng các chuyên gia khảo cổ, đơn vị bảo tồn đã có buổi tọa đàm bàn phương án khai quật, trục vớt con tàu cổ này.

Nhiều chuyên gia nhận định nên khai quật con tàu để làm rõ nhiều vấn đề về hiện vật. Từ đó giúp xác định đây là thuyền nội địa, thuyền của ngư dân hay thuyền buôn và cung cấp những thông tin quý giá về lịch sử vùng đất thương cảng Hội An xưa.