Vì sao tiêu thụ điện lệch pha với tăng trưởng GDP?

Theo số liệu của Cục Thống kê vừa công bố, GDP năm 2025 tăng trưởng ở mức cao 8,02%. Tuy nhiên, theo số liệu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), sản lượng điện thương phẩm năm 2025 toàn tập đoàn ước đạt 287,9 tỷ kWh, tăng 4,9% so với năm 2024, thấp hơn nhiều so với mức tăng 9,24% trong năm 2024 (so với năm 2023).

Lý giải việc tăng trưởng kinh tế cao trong khi tiêu thụ điện tăng chậm, tại họp báo chiều 5/1, bà Phí Thị Hương Nga - Trưởng ban Ban thống kê công nghiệp và xây dựng (Cục Thống kê, Bộ Tài chính) - cho rằng cần nhìn nhận mối quan hệ này dựa trên cơ cấu tiêu dùng điện và đặc điểm tăng trưởng của từng khu vực.

Theo bà Nga, năm 2025 dù Chính phủ quyết liệt chỉ đạo, thúc đẩy giải ngân đầu tư công và nhiều dự án hạ tầng lớn đã được triển khai, song tiến độ thực hiện trên thực tế vẫn chưa cao. Đồng thời, lượng tiêu thụ điện cho các công trình đầu tư xây dựng hạ tầng không lớn so với lượng điện phục vụ cho sản xuất công nghiệp (hiện chiếm trên 50% tổng sản lượng điện tiêu thụ).

Bên cạnh đó, bà cho biết trong năm 2025, do diễn biến thời tiết bất thường, thiên tai, bão, lũ, mưa lớn với cường độ và tần suất cao liên tục xảy ra và kéo dài tại nhiều địa phương, từ miền Bắc đến khu vực duyên hải miền Trung, đã ảnh hưởng đáng kể đến nhu cầu và sản lượng điện tiêu thụ. Bên cạnh đó, thời tiết năm 2025 ít xảy ra các đợt nắng nóng diện rộng hơn so với năm 2023 và 2024.

Dẫn số liệu từ Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan, bà Nga nêu Cục Thống kê thu thập được, điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu được lắp đặt ngày càng nhiều và chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong cơ cấu điện tiêu dùng. "Trong cơ cấu tiêu dùng điện năm 2025, ước tính điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu chiếm khoảng hơn 10 tỷ kWh, chiếm gần 4% tổng sản lượng điện thương phẩm. Điều này cũng góp phần làm giảm áp lực lên hệ thống điện", bà Nga nói.

Hệ thống điện mặt trời áp mái của một hộ dân ở TPHCM (Ảnh: Nhật Quang).

Xét về cơ cấu tiêu dùng điện cả năm 2025, tổng mức tăng sản lượng điện thương phẩm đạt 4,9%. Trong đó, điện cho khu vực nông, lâm, thủy sản tăng 1,1%, chiếm 3,5% tổng sản lượng điện tiêu thụ. Điện cho ngành công nghiệp và xây dựng chiếm khoảng 53% tổng sản lượng điện tiêu thụ, tăng tới 7,2%.

Theo quan sát, bà Nga cho rằng mức tăng này tương đối phù hợp với chỉ số sản xuất ngành công nghiệp. Điện cho lĩnh vực thương mại, khách sạn, nhà hàng chiếm khoảng 5,4% và tăng 4,8% so với cùng kỳ năm 2024.

"Điện cho tiêu dùng dân cư chiếm khoảng 33,7% tổng sản lượng điện tiêu thụ, chỉ tăng khoảng 1,1%. Chính việc điện cho khu vực dân cư chỉ tăng 1,1% trong khi chiếm tỉ trọng lớn 33,7% đã giúp mức tăng chung của toàn hệ thống điện cả nước xuống mức 4,9%", bà Nga lý giải.

Theo bà Nga, điện cho ngành công nghiệp, xây dựng vẫn đạt khá là 7,2%. Nếu ước tính thêm lượng điện tự sản tự tiêu, điện tự sản xuất của các nhà máy công nghiệp lớn thì mức tăng điện cho công nghiệp và xây dựng khoảng 12%. Điều này là hoàn toàn phù hợp với tăng trưởng của ngành này.

Theo Phó cục trưởng Cục Thống kê Lê Trung Hiếu, về mối quan hệ giữa tăng trưởng điện và tăng trưởng kinh tế, cần phân tách rõ điện cho sản xuất và điện cho dân cư. Qua số liệu cho thấy, điện cho sản xuất, công nghiệp, xây dựng vẫn có mức tăng khá cao.

Theo ông Hiếu, trong thời gian tới các dự án đầu tư mới ở những ngành tiêu thụ nhiều điện như xi măng, sắt thép, hóa chất, khi các doanh nghiệp này đi vào hoạt động sẽ làm gia tăng mạnh mức tiêu thụ điện.