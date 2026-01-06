Bộ GD&ĐT thông tin về số phận 2 bộ SGK Cánh diều, Chân trời sáng tạo

Liên quan đến việc sử dụng bộ sách giáo khoa (SGK) “Kết nối tri thức với cuộc sống” làm bộ sách thống nhất toàn quốc, giải trình tại giao ban báo chí sáng 6/1, đại diện lãnh đạo Bộ GD&ĐT làm rõ 3 vấn đề.

Thứ nhất, SGK “Kết nối tri thức với cuộc sống” được sử dụng thống nhất toàn quốc, các bộ SGK còn lại đã được thẩm định trước đó như “Cánh diều”, “Chân trời sáng tạo” sẽ chuyển sang vai trò tài liệu tham khảo và là học liệu bổ trợ quan trọng, làm phong phú nội dung dạy học và bài giảng.

“Không phủ nhận giá trị khoa học và sư phạm của các bộ SGK còn lại. Đây đều là sản phẩm trí tuệ được xây dựng và phê duyệt đúng quy trình, đáp ứng đầy đủ yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông 2018”, Bộ GD&ĐT khẳng định.

Sau khi sử dụng một bộ SGK thống nhất toàn quốc, các bộ sách còn lại được đưa vào danh mục sách tham khảo (Ảnh: Mỹ Hà).

Thứ hai, khi thống nhất sử dụng một bộ SGK không đồng nghĩa với việc áp đặt phương pháp dạy học lên giáo viên hay nhà trường.

Bản chất của chương trình giáo dục phổ thông 2018 là chương trình mở, trong đó SGK chỉ là tài liệu cụ thể hóa các yêu cầu cần đạt, không phải khuôn mẫu cứng nhắc trong dạy học.

Do vậy, giáo viên không dạy theo lối mòn kiểu đọc - chép mà lựa chọn phương pháp, hình thức, học liệu phù hợp với đối tượng học sinh và điều kiện thực tiễn của nhà trường.

Thứ ba, để thực hiện được điều này, Bộ GD&ĐT cam kết sẽ tăng cường tập huấn giáo viên về việc tổ chức dạy học theo yêu cầu cần đạt, khai thác SGK và học liệu, thay vì hướng dẫn dạy học rập khuôn, máy móc.

"Để tổ chức triển khai hiệu quả chủ trương sử dụng một bộ SGK thống nhất toàn quốc từ năm học 2026-2027, Bộ GD&ĐT đã, đang và sẽ tập trung thực hiện 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Đảm bảo chất lượng SGK, tăng năng lực của giáo viên; phát hành SGK theo hướng tiết kiệm, hiệu quả; đẩy mạnh số hóa SGK, phát triển hệ sinh thái học liệu số dùng chung; tăng cường truyền thông với xã hội", trích thông tin từ Bộ GD&ĐT.

Bộ SGK "Kết nối tri thức với cuộc sống" được sử dụng toàn quốc từ năm học tới (Ảnh: Nguyễn Mạnh).

Trước đó, ngày 26/12, Bộ GD&ĐT công bố lựa chọn bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” (của NXB Giáo dục Việt Nam) làm bộ SGK giáo dục phổ thông sử dụng thống nhất trên toàn quốc từ năm học 2026-2027 tại Quyết định số 3588/QĐ-BGDĐT.

Bộ GD&ĐT cho rằng, có nhiều lý do để sử dụng bộ SGK này thay vì chọn các bộ còn lại.

Cụ thể, so với các bộ sách còn lại, bộ “Kết nối tri thức với cuộc sống” có tính đồng bộ cao bởi có nhiều nhất SGK của các môn học/hoạt động giáo dục ở cả 3 cấp (tiểu học, THCS, THPT) được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Bộ SGK “Kết nối tri thức với cuộc sống” được lựa chọn nhiều trong các bộ SGK đã có; khi tổ chức thực hiện sử dụng bộ SGK “Kết nối tri thức với cuộc sống” sẽ có sự tác động ít nhất đến nhà trường, giáo viên và học sinh.

Bộ SGK “Kết nối tri thức với cuộc sống” là tài sản thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam – doanh nghiệp có 100% vốn Nhà nước, là đơn vị có đủ năng lực kỹ thuật, hệ thống kho vận và phân phối để bảo đảm cung ứng sách đến tận vùng sâu, vùng xa, hải đảo, thậm chí tiến tới việc cung cấp SGK miễn phí từ năm 2030.