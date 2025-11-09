Tàu gỗ cổ phát lộ trở lại ở biển Hội An: Căng dây đánh dấu vị trí

Chiều 9/11, nhiều người dân tiếp tục tìm đến bãi biển Tân Thành, phường Hội An Tây (thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cũ, nay thuộc thành phố Đà Nẵng) để tận mắt ngắm con tàu gỗ nghi là tàu cổ, phát lộ trở lại trên bãi biển. Trước đó con tàu phát lộ lần đầu vào năm 2023 nhưng lại bị cát biển vùi lấp và mất dấu nhiều tháng nay.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí lúc 17h ngày 9/11, thủy triều lên cao khiến toàn bộ hiện trường ở nơi ghi nhận con tàu đã chìm dưới mặt nước.

Con tàu đã hoàn toàn chìm trong nước vào chiều 9/11 (Ảnh: Hoài Sơn).

Rút kinh nghiệm từ các lần trước, lần này chính quyền địa phương đã tạm thời dùng các trụ gỗ, dây cảnh báo để khoanh vùng vị trí con tàu, không để tàu mất dấu lần nữa.

Người dân địa phương cho hay, đợt mưa vừa qua, sóng biển đánh trôi đất cát giúp xác tàu lộ diện lần hai. Lần này, chính quyền địa phương đã nhanh chóng đánh dấu vị trí tàu.

Người dân kỳ vọng các nhà nghiên cứu có thể sớm khai quật để làm rõ được nguồn gốc của con tàu gỗ.

Ông Quảng Văn Quý, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An, cho biết tạm thời trung tâm sẽ phối hợp với chính quyền địa phương khoanh vùng, bảo vệ hiện trường phát hiện con tàu gỗ.

Cơ quan chức năng đã dùng cọc gỗ và dây cảnh báo để đánh dấu vị trí con tàu xuất hiện (Ảnh: Hoài Sơn).

Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An đã có văn bản báo cáo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng lập thủ tục khảo cổ con tàu để phục vụ công tác nghiên cứu, trưng bày sau này.

Theo ông Quý, hiện nay điều kiện thời tiết bất lợi, đặc biệt bãi biển Hội An không ổn định, bồi lở liên tục.

“Có thể sáng nay tàu xuất lộ như vậy nhưng đến chiều lại bị cát vùi lấp trở lại. Cũng như năm 2023, tàu xuất lộ và trung tâm đã khảo sát, khảo cổ, bước đầu xác định được một số thông tin liên quan đến con tàu như chất liệu gỗ, kiểu dáng, niên đại”, ông Quý nói.

Như đã thông tin, sáng 8/11, nhiều người dân ở phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng đã đổ xô ra bãi biển Tân Thành để ngắm hình hài con tàu gỗ nghi là tàu cổ xuất hiện trở lại trên bãi biển.

Lần đầu tiên con tàu được phát hiện vào ngày 26/12/2023. Vị trí phát hiện tàu nằm sát bờ biển với đất liền, cách UBND phường Cẩm An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam (cũ) khoảng 400m.

Con tàu xuất hiện trên bãi biển vào sáng 9/11 (Ảnh: Hoài Sơn).

Năm 2024, Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa thế giới Hội An phối hợp với chuyên gia đến từ Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM) nghiên cứu và đã có báo cáo ban đầu.

Theo báo cáo, con tàu gỗ bị đắm có kích thước lớn, cấu trúc kết hợp giữa truyền thống đóng tàu Đông Nam Á với Trung Quốc.

Đến nay tuy chưa có kết quả xác định niên đại tuyệt đối về con tàu, các dữ kiện cho thấy khả năng cao tàu có niên đại giữa cuối thế kỷ XIV đến thế kỷ XVI.

Đáng chú ý, các nhà khoa học nhận định đây có thể là một bảo vật tàu cổ vì được phát hiện trong trạng thái gần như nguyên vẹn.

Sau báo cáo này, cơ quan chuyên môn đã đề xuất có giải pháp bảo vệ hiện trường, lập kế hoạch khai quật để tiếp tục nghiên cứu. Tuy nhiên khi công việc đang được triển khai thì cát lại vùi lấp làm mất dấu, con tàu mất dấu.