Camera AI phát hiện hơn 3.000 trường hợp vi phạm giao thông ở TPHCM

Ngày 5/10, Phòng CSGT (PC08), Công an TPHCM cho biết, thành phố hiện có 31 camera AI nhận diện vi phạm tại các giao lộ. Bước đầu, hệ thống này đã phát huy hiệu quả, ghi nhận các hành vi vi phạm rồi chuyển dữ liệu về trung tâm chỉ huy để lập hồ sơ xử lý.

Cụ thể, từ ngày 1/9 đến 3/10, hệ thống camera AI ghi nhận 3.143 trường hợp vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Trong đó, các lỗi vi phạm chủ yếu như: vượt đèn đỏ, đi sai làn, dừng đỗ sai quy định, chạy quá tốc độ...

Hơn 1 tháng, camera AI đã phát hiện hơn 3.000 trường hợp vi phạm giao thông ở TPHCM (Ảnh: Hoàng Hướng).

Ngoài camera AI, hệ thống camera giám sát giao thông tại TPHCM đã được triển khai rộng rãi, gồm: 530 camera quan sát giao thông tại khu vực trung tâm, 9 camera giám sát tốc độ tự động, 47 camera do Cục C08 đầu tư (gồm 7 camera giám sát tốc độ, 8 giám sát đèn tín hiệu, 5 giám sát dừng đỗ, đi ngược chiều, 8 nhận dạng biển số, 19 quan sát giao thông).

Bên cạnh đó, Phòng PC08 còn khai thác 710 camera của Trung tâm Chỉ huy Công an TPHCM phục vụ công tác điều hành và xử lý vi phạm.

Theo thống kê, tại khu vực 1 hiện có 412 camera; trong đó, 172 camera hoạt động tốt, 219 máy bị hư hỏng, 21 thiết bị đã được tháo dỡ; khu vực 2 có 201 camera gồm: 23 camera quan sát giao thông, 17 camera giám sát tốc độ, 161 camera giám sát đèn đỏ, dừng đỗ, đón trả khách...

CSGT giám sát hoạt động của camera, ghi nhận các hành vi vi phạm (Ảnh: Hoàng Hướng).

Khác với camera AI, đối với các camera thường, dữ liệu hình ảnh được ghi hình, lưu trữ tại hệ thống máy chủ, sau đó cán bộ kỹ thuật trích xuất thủ công khi có yêu cầu.

Thời gian tới, Phòng PC08 phối hợp với các đơn vị liên quan để phát triển phần mềm AI khai thác dữ liệu từ camera thường, tự động nhận dạng hành vi vi phạm trên nền hình ảnh sẵn có.

Giải pháp này sẽ giúp CSGT phát hiện, xác minh, gửi thông báo vi phạm nhanh chóng, chính xác, góp phần giảm tải công việc thủ công, nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm và tính minh bạch trong công tác giám sát giao thông đô thị.