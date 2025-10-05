Phạt tài xế không nhường đường cho đoàn xe ưu tiên ở TPHCM

Ngày 5/10, Trạm CSGT Tây Bắc, thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM), vừa lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với anh H.Đ.T. (SN 1990, ngụ TPHCM) về hành vi điều khiển ô tô không nhường đường xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu đi làm nhiệm vụ.

Theo Nghị định 168, anh T. sẽ bị phạt từ 6-8 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Anh T. lái ô tô không nhường đường cho đoàn xe ưu tiên ở xã Củ Chi (Ảnh: Lam Giang).

Trước đó, khoảng 13h45 ngày 1/10, anh T. lái ô tô biển số 51L-624.xx lưu thông trên đường Phan Văn Khải, hướng cầu An Hạ đi cầu vượt Củ Chi. Khi đến giao lộ Phan Văn Khải - Liêu Bình Hương (xã Củ Chi), phương tiện này phớt lờ còi hiệu, cản trở đoàn xe ưu tiên chạy cùng chiều.

Trạm CSGT Tây Bắc đã nhanh chóng xác minh và mời tài xế T. đến làm việc. Anh T. cho biết, do chủ quan thấy đoàn xe từ xa nên không giảm tốc, không kịp đánh lái nhường đường. Khi CSGT mở đường áp sát, ra tín hiệu, anh mới chấp hành.

Trạm CSGT Tây Bắc khuyến cáo, người tham gia giao thông cần tuyệt đối tuân thủ Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đặc biệt là nhường đường cho các xe ưu tiên như: xe cứu thương, chữa cháy, xe công an... để không ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp.