Đề xuất lắp đặt hàng nghìn camera AI trên toàn quốc

Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết, Trung tâm thông tin chỉ huy Cục CSGT là trung tâm quản trị cấp 1 của Cục CSGT được ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, trong đó có kết hợp với ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, trong giai đoạn 1, Trung tâm thông tin chỉ huy của Cục CSGT sẽ vừa chạy vừa hiệu chỉnh ổn định, tìm ra những kinh nghiệm. Trong giai đoạn 2, Cục CSGT sẽ lắp đặt dày đặc hơn các camera AI trên cao tốc, sao cho ổn định, sắc nét và thông minh.

Hệ thống camera AI mới được Cục CSGT lắp đặt trên phố Phạm Văn Bạch (phường Cầu Giấy, Hà Nội) (Ảnh: Trần Thanh).

Lãnh đạo Cục CSGT cho biết, đối với camera AI, sau khi ghi nhận xe vi phạm, hệ thống sẽ lập tức trích xuất được ảnh/clip liên quan. Nội dung bao gồm tuyến đường, thời gian vi phạm, hành vi…. Trên cơ sở dữ liệu đăng ký xe sẽ nhận diện được ngay chủ xe này là ai.

Hiện camera AI có thể nhận diện được khoảng 20 hành vi vi phạm và đang liên tục được phát triển thêm, bao gồm cả ô tô và xe máy. Tới nay, ngoài camera AI được lắp đặt tại km20 cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Cục CSGT đã lắp đặt thí điểm camera AI trên phố Phạm Văn Bạch và đường Lê Văn Lương (TP Hà Nội).

Một tài xế xe khách không thắt dây an toàn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai bị camera AI phát hiện (Ảnh: Cục CSGT).

Theo C08, những trường hợp vi phạm tại Hà Nội mà bị camera AI phát hiện sẽ được đối chiếu với hệ thống cơ sở dữ liệu về đăng ký xe, để xác định chủ phương tiện. Đồng thời, cán bộ tại Trung tâm chỉ huy giao thông cũng sẽ kiểm duyệt lại thông tin trước khi chuyển cho Công an TP Hà Nội xử lý vi phạm.

"Sau việc thí điểm, hàng nghìn chiếc camera AI sẽ được lắp đặt trên toàn quốc trong thời gian tới. Cục cũng đang tham mưu Bộ trưởng Công an ban hành thông tư hỗ trợ kinh phí cho người cung cấp thông tin vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Việc này nhằm phát động toàn dân lên án các hành vi vi phạm, xây dựng nền giao thông văn minh", vị đại diện Cục CSGT nói thêm.