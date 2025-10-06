"Camera AI quá nhạy, hình ảnh sắc nét không cãi được, tôi không dám đi sai"

Camera AI phát hiện hơn 2.123 lái xe vi phạm

Ngày 6/10, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết, tính từ 12h ngày 27/9 đến 12h ngày 5/10, camera AI tại km20 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai ghi nhận gần 63.000 phương tiện. Trong số này phát hiện 132 trường hợp không thắt dây đai an toàn; 3 trường hợp sử dụng điện thoại.

Hình ảnh một tài xế xe khách không thắt dây an toàn bị camera AI phát hiện trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai (Ảnh: Cục CSGT).

Ngoài ra, qua trích xuất dữ liệu từ camera AI được thí điểm lắp đặt tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi (TP Hà Nội), tự động phát hiện 1.131 trường hợp lái xe máy không đội mũ bảo hiểm; 518 trường hợp vượt đèn đỏ; 7 trường hợp đi ngược chiều.

Còn tại điểm lắp đặt camera AI trên đường Lê Văn Lương, ghi nhận 332 trường hợp đi sai làn đường (đi vào làn buýt BRT).

Theo Cục CSGT, những trường hợp vi phạm nêu trên, C08 đã chuyển thông tin cho Công an TP Hà Nội và các đơn vị chức năng để thực hiện thủ tục xử lý vi phạm.

"Camera AI nhạy lắm, tôi không dám đi sai"

Là một tài xế thường xuyên di chuyển trên cung đường từ cao tốc Nội Bài - Lào Cai đi trung tâm TP Hà Nội và ngược lại, anh N.V.H. (49 tuổi, trú tại tỉnh Lào Cai) cho biết trong vòng 2 năm trở lại, anh từng dính 2 lỗi bị phạt nguội trên cao tốc và đã nộp phạt đầy đủ.

"Bản thân tôi luôn tự căn dặn phải chấp hành nghiêm luật khi tham gia giao thông, tuy nhiên cũng có đôi lúc lơ là nên đã trót vi phạm. Từ khi CSGT công bố hình ảnh lái xe vi phạm qua camera AI, không chỉ riêng tôi mà nhiều lái xe khác cũng không dám đi sai vì camera quá nhạy, hình ảnh sắc nét không cãi được", anh H. bày tỏ.

Theo anh H., từ khi Nghị định 168/2024 có hiệu lực, các hành vi vi phạm giao thông bị tăng cao mức xử phạt, anh cảm thấy lo lắng hơn khi lái ô tô ra đường nhưng cũng nhờ đó mà ý thức chấp hành luật giao thông nâng cao hơn.

Hình ảnh các lái xe vi phạm bị camera AI phát hiện sẽ được truyền về Trung tâm thông tin chỉ huy Cục CSGT (Bộ Công an) (Ảnh: Trần Thanh).

"Chẳng ai mất nhiều tiền khi bị phạt mà không chịu thay đổi cả, họ chỉ cố tình vi phạm khi không bị phát hiện hoặc mức xử phạt chưa đủ răn đe. Tôi thấy việc lắp camera AI xử phạt như vậy rất hiệu quả, bản thân tôi cũng không dám vi phạm khi lái xe trên đường nữa", anh H. nói thêm.

Còn tài xế N.H. (45 tuổi, trú tại phường Hà Đông, TP Hà Nội) cho biết, từ khi mua ô tô tới nay anh cũng từng bị phạt nguội tới 4 lần khi di chuyển trên cao tốc và ở nội đô.

"Tôi cũng xem báo đài nói về camera AI rồi. Nếu CSGT lắp đặt nhiều mắt camera như thế ở khắp Hà Nội thì có lẽ tình trạng vi phạm sẽ giảm hẳn, nhất là lái xe máy vượt đèn và xe ôm công nghệ vi phạm", anh H. nói.

Camera AI khác camera thường như thế nào?

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Đại tá Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an), cho biết camera AI khác camera thông thường là có khả năng sử dụng trí tuệ nhân tạo để phân tích, nhận diện và xử lý hình ảnh/video theo thời gian thực, từ đó nâng cao tính chính xác khi xử lý vi phạm.

Ngoài ra, camera AI có thể nhận diện khuôn mặt, phát hiện hành vi, phân loại đối tượng, phương tiện và gửi cảnh báo. Bên cạnh đó, các phần mềm ứng dụng cũng được nghiên cứu để áp dụng cho việc khai thác dữ liệu hiệu quả hơn.

Đại tá Phạm Quang Huy nói về các tính năng của camera AI và hệ thống xử lý vi phạm của Cục CSGT (Ảnh: Trần Thanh).

"Việc ứng dụng camera AI và phần mềm quản trị thông minh giúp lực lượng chức năng giám sát an ninh, quản lý giao thông tốt hơn. Đây là một giải pháp giám sát thông minh và hiệu quả, mang lại khả năng phân tích, quản trị và phản hồi thông tin vượt trội so với các loại camera truyền thống", Đại tá Huy nói.

Cũng theo lãnh đạo Cục CSGT, đối với camera AI, sau khi ghi nhận xe vi phạm, hệ thống sẽ lập tức trích xuất được ảnh/clip liên quan. Nội dung bao gồm tuyến đường, thời gian vi phạm, hành vi vi phạm… Trên cơ sở dữ liệu đăng ký xe sẽ nhận diện được ngay chủ xe này là ai.

Hiện camera AI có thể nhận diện được khoảng 20 hành vi vi phạm và đang liên tục được phát triển thêm, bao gồm cả ô tô và xe máy.