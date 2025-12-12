Báo Malaysia bình luận khi đội nhà thất bại dễ dàng trước U22 Việt Nam

U22 Việt Nam hạ gục U22 Malaysia, hiên ngang tiến vào bán kết SEA Games 33

Trong trận đấu ở lượt trận cuối bảng C SEA Games 33 trên sân Rajamangala, U22 Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước U22 Malaysia. Với kết quả này, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik đã giành quyền lọt vào bán kết gặp U22 Philippines. Trong khi đó, U22 Malaysia phải chờ đợi kết quả của trận U22 Indonesia gặp U22 Myanmar vào tối 12/12 mới biết được số phận của mình.

U22 Việt Nam giành quyền lọt vào bán kết sau chiến thắng trước U22 Malaysia (Ảnh: Anh Khoa).

Bình luận về trận thua của đội nhà trước U22 Việt Nam, tờ Makan Bola có bài viết: “U22 Việt Nam ngăn chặn giấc mơ lớn của U22 Malaysia”. Trong bài viết, tác giả bình luận: “U22 Việt Nam tạo ra sức ép khủng khiếp và có được hai bàn thắng do công của Hiểu Minh và Minh Phúc. Với lợi thế này, họ chủ động giảm nhịp độ trận đấu trong hiệp 2.

Với kết quả này, U22 Việt Nam đã ngăn U22 Malaysia lọt vào bán kết ở lượt trận này. Trước đó, đoàn quân HLV Nafuzi Zain chỉ cần kết quả hòa là hoàn thành mục tiêu. Giờ đây, số phận của “Bầy hổ” nằm trong tay hai đội bóng U22 Indonesia và U22 Myanmar”.

Trong bài viết khác, tờ Makan Bola nêu ra hai cách giúp U22 Malaysia đi tiếp. Họ phân tích: “Ở thời điểm này, U22 Malaysia đang có 3 điểm, hiệu số bàn thắng là +1. Còn U22 Indonesia và U22 Myanmar cùng có 0 điểm, hiệu số bàn thắng lần lượt là -1 và -2.

Do đó, U22 Malaysia sẽ lọt vào bán kết với tư cách đội nhì bảng xuất sắc nhất nếu như trận đấu giữa U22 Indonesia và U22 Myanmar kết thúc với tỷ số hòa hoặc một trong hai đội không thắng với cách biệt quá 3 bàn”.

Trong khi đó, tờ New Straits Times cho rằng U22 Malaysia thi đấu quá thụ động và tạo ra nhiều khoảng trống để U22 Việt Nam khai thác. Đoàn quân của HLV Nafuzi Zain để thủng lưới khá dễ dàng. U22 Malaysia chỉ thực sự thi đấu tốt khi U22 Việt Nam nắm chắc phần thắng. Điều đó khiến cho nỗ lực của đội bóng trở nên muộn màng.

Tờ Bharian giật tít: “U22 Malaysia gục ngã trước U22 Việt Nam”. Tác giả thừa nhận: “Giấc mơ lọt vào bán kết của đội bóng trẻ Malaysia có nguy cơ tan tành mây khói sau thất bại trước U22 Việt Nam. Khá đáng tiếc khi U22 Malaysia chỉ có nhiệm vụ cầm hòa U22 Việt Nam là giành vé đi tiếp nhưng toàn đội không làm được.

Bóng ma bị loại ngay từ vòng bảng giống như SEA Games 32 tại Campuchia đang hiển hiện trước mắt thầy trò HLV Nafuzi Zain. Đội bóng sẽ chờ đợi kết quả trận đấu giữa U22 Indonesia và U22 Myanmar để biết được số phận của mình”.

U22 Việt Nam giành quyền lọt bán kết SEA Games 33, còn U22 Malaysia vẫn phải chờ đợi kết quả trận U22 Indonesia gặp U22 Myanmar để biết được số phận của mình (Ảnh: Anh Khoa).

Tờ Hmetro thừa nhận: “U22 Malaysia không còn quyền tự quyết sau trận thua 0-2 trước U22 Việt Nam. Giờ đây, số phận của đội bóng nằm trong tay hai đội U22 Indonesia và U22 Myanmar. Thêm một lần, bóng đá Malaysia lại gục ngã trước bóng đá Việt Nam ở cấp độ trẻ”.

Trận đấu giữa U22 Indonesia và U22 Myanmar diễn ra vào lúc 18h ngày 12/12. Tới thời điểm này, ba đội vào bán kết được xác định là U22 Việt Nam, U22 Thái Lan và U22 Philippines. Trong đó, U22 Việt Nam sẽ đối đầu với U22 Philippines vào lúc 15h30 ngày 15/12. U22 Thái Lan sẽ gặp đội nhì bảng xuất sắc nhất vào lúc 20h cùng ngày.