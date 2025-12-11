Đình Bắc được vinh danh, hé lộ bí quyết đánh bại U22 Malaysia

U22 Việt Nam hạ gục U22 Malaysia, hiên ngang tiến vào bán kết SEA Games 33

Từ những đường chuyền của Đình Bắc, trung vệ Hiểu Minh và tiền vệ Minh Phúc ghi bàn, mang về chiến thắng 2-0 cho U22 Việt Nam.

Đình Bắc được bầu là cầu thủ hay nhất trận U22 Việt Nam -U22 Malaysia (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Sau trận đấu, Đình Bắc nói: “Điều quan trọng nhất lúc này là toàn đội U22 Việt Nam đã có 3 điểm. Chiến thắng trong trận đấu vừa diễn ra là nỗ lực của toàn đội”.

“Chúng tôi đã miệt mài trên sân tập trong suốt cả tuần qua. U22 Việt Nam xứng đáng có chiến thắng ngày hôm nay, trước U22 Malaysia”, Đình Bắc khẳng định.

Khác với các trận trước đó, ở trận đấu chiều nay trên sân Rajamangala, Đình Bắc hoạt động rộng hơn. Anh tích cực di chuyển về phần sân nhà để tìm bóng, phối hợp và chuyền bóng cho đồng đội.

Đình Bắc có hai đường chuyền giúp đồng đội ghi bàn (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Từ những đường chuyền của Đình Bắc, Hiểu Minh và Minh Phúc có những bàn thắng, sau những pha kết thúc ở cự ly gần.

Tiền đạo đang khoác áo CLB Công an Hà Nội (CAHN) chia sẻ: “Sau khi xem U22 Malaysia thi đấu với U22 Lào hôm 6/12, chúng tôi đã đề ra phương án chuẩn bị cho trận đấu hôm nay. Kết quả là tôi thực hiện đường hai đường chuyền quyết định cho các đồng đội ghi bàn”.

“Trong đó đặc biệt là bàn thắng của Hiểu Minh sau tình huống đội tuyển U22 Việt Nam phối hợp đá phạt góc. Đây là bài bản tấn công mà toàn đội đã tập rất kỹ trong thời gian vừa rồi”, Đình Bắc hé lộ.

Đội tuyển U22 Việt Nam sẽ có vài ngày nghỉ ngơi, trước khi thi đấu trận bán kết, cũng trên sân Rajamangala tại Bangkok, sân bóng mà hiện nay chúng ta rất quen thuộc.