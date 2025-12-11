Phản ứng của CĐV Đông Nam Á khi U22 Việt Nam hạ Malaysia, tiến vào bán kết

"Bóng đá Việt Nam lại gieo sầu với Malaysia. Một chiến thắng thuyết phục. Chúc mừng đội tuyển U22 Việt Nam", tài khoản Crypt Mxc đến từ Indonesia bình luận trên trang Asean Football sau chiến thắng của U22 Việt Nam trước U22 Malaysia ở lượt cuối bảng B môn bóng đá nam SEA Games diễn ra trên sân Rajamangala (Thái Lan) chiều 11/12 (giờ Việt Nam).

Bất chấp U22 Malaysia có trận thắng đậm trước U22 Lào và giành ngôi đầu bảng B, đội tuyển U22 Việt Nam vẫn thể hiện sự tự tin khi đối đầu với "Bầy hổ Malaya" với mục tiêu giành chiến thắng để giành tấm vé vào bán kết. Đây là trận đấu mà U22 Việt Nam muốn giành chiến thắng khi U22 Malaysia có lợi thế hơn về hiệu số bàn thắng bại.

U22 Việt Nam hạ gục U22 Malaysia, hiên ngang tiến vào bán kết SEA Games 33

Ngay từ khi trọng tài thổi còi khai cuộc, các cầu thủ U22 Việt Nam đã tràn lên tấn công và tạo ra không ít sóng gió trước khung thành đối phương. Phút 11, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik đã có bàn mở tỷ số sau một pha triển khai tấn công đẹp mắt.

Đình Bắc tạt bóng từ bên trái hướng về phía cột dọc xa, trung vệ Hiểu Minh đã tì đè tốt và đánh đầu chéo góc khiến thủ thành U22 Malaysia chôn chân đứng nhìn bóng đi vào lưới.

Bàn thắng sớm giúp tâm lý của các cầu thủ U22 Việt Nam trở nên hưng phấn và nhanh chóng nhân đôi cách biệt ở phút 22. Đình Bắc tiếp tục toả sáng với pha đột phá ở bên trái trung lộ rồi xâm nhập vòng cấm địa trước khi trả ngược bóng cho Minh Phúc dứt điểm vào lưới trống. Tỷ số 2-0 được giữ nguyên cho đến hết hiệp 1.

Ở hiệp 2, các cầu thủ U22 Malaysia vẫn không thể dâng cao đội hình tấn công để tìm kiếm bàn thắng rút ngắn tỷ số khi U22 Việt Nam vẫn kiểm soát bóng tốt ở khâu trung tuyến và khiến đối thủ phải tập trung phòng ngự.

Tuy nhiên trong suốt thời gian của hiệp 2 không có thêm bàn thắng nào được ghi và thầy trò HLV Kim Sang Sik hoàn toàn có thể hài lòng với chiến thắng chung cuộc 2-0 để ghi tên mình vào trận bán kết.

Nhiều cổ động viên Đông Nam Á đã lên tiếng ca ngợi màn trình diễn của các cầu thủ U22 Việt Nam, đặc biệt là với các CĐV Indonesia khi chiến thắng này giúp đội bóng xứ vạn đảo vẫn còn cơ hội để giành tấm vé vào bán kết nếu đánh bại U22 Myanmar ở lượt đấu cuối với tư cách là đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

"Cảm ơn U22 Việt Nam đã gieo hy vọng cho chúng tôi. Một chiến thắng đem lại niềm vui cho cả hai đất nước", tài khoản Yayan Iskandar đến từ Indonesia bày tỏ.

U22 Việt Nam thắng thuyết phục U22 Malaysia (Ảnh: Khoa Nguyễn).

"Chúc mừng các chiến binh trẻ sao vàng. Cánh cửa giành huy chương vàng đã mở rộng", tài khoản Bamx Herman đến từ Singapore bình luận.

"U22 Việt Nam có chiến thuật thi đấu rất hay, tôi nghĩ lần này U22 Việt Nam sẽ giành HCV SEA Games", tài khoản Zay Nerazurrious đến từ Philippines chia sẻ.

"Đây là lý do mà Malaysia phải sử dụng những cầu thủ nhập tịch gian dối để có thể đánh bại Việt Nam. Họ chơi trên cơ hẳn nếu Malaysia chỉ sử dụng những cầu thủ nội binh", tài khoản Shin Bagas Sport đến từ Indonesia nhấn mạnh.

"Malaysia không cùng đẳng cấp, tương tự như đội tuyển U17 của họ cũng vậy", tài khoản Poople Aruns đến từ Thái Lan nói thêm.

"U22 Malaysia không đủ trình để vào chơi bán kết. Lối đá lùi sâu tiêu cực rất tệ, chưa kể các cầu thủ không đủ sức để di chuyển khắp mặt sân. Đây là lối đá của đội bóng non nớt, khác hẳn cầu thủ U22 Việt Nam đá rất mượt và mạnh mẽ", tài khoản Ross Reen đến từ Malaysia thừa nhận chiến thắng thuyết phục.

"Tôi thích lối chơi tạt cánh đánh đầu, giàu tốc độ, căng ngang dứt điểm một chạm của U22 Việt Nam, thực sự rất ngọt", tài khoản Quang Huy đến từ Việt Nam chốt lại.