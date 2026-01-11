Nữ võ sĩ Việt Nam dùng tuyệt chiêu hạ tay đấm Iran, vô địch giải MMA châu Á
(Dân trí) - Trong tư thế bất lợi, nữ võ sĩ Việt Nam Lò Thị Phung đã sử dụng tuyệt chiêu để lật ngược tình thế và đánh bại tay đấm người Iran Akbaridastgerdi Mobina để giành chức vô địch MMA châu Á 2026.
Nữ võ sĩ Lò Thị Phung tranh chức vô địch với võ sĩ người Iran Akbaridastgerdi Mobina ở trận chung kết hạng cân 49kg diễn ra tại Lô Châu (tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc) vào chiều ngày 11/1.
Để có mặt ở trận chung kết, nữ võ sĩ từng có thời gian là cô giáo mầm non đã vượt qua rất nhiều đối thủ mạnh, đặc biệt gây ấn tượng với việc đánh bại võ sĩ người Thái Lan Thanyaret Suksamran bằng knock-out kỹ thuật ở trận tứ kết hay hạ võ sĩ người Mông Cổ Narantur Enkhjin bằng đòn siết cổ ở bán kết.
Sự tự tin giúp võ sĩ Lò Thị Phung nhập cuộc mạnh mẽ ở trận chung kết, nhanh chóng áp sát tay đấm người Iran Akbaridastgerdi Mobina và sử dụng đòn vật sở trường quật đối thủ xuống sàn đấu.
Tuy nhiên, Akbaridastgerdi Mobina cho thấy sức mạnh đáng nể, nhanh chóng lật ngược Lò Thị Phung xuống để nắm lợi thế phía trên.
Trong tư thế bất lợi, Lò Thị Phung tung ra tuyệt chiêu sở trường với đòn khóa tam giác, siết cổ đối thủ bằng 2 chân cực kỳ hiểm hóc. Mobina bất lực trong việc thoát khỏi việc bị kìm kẹp và dần mất khả năng thi đấu, trọng tài lập tức cho dừng trận đấu và tuyên bố một chiến thắng chớp nhoáng cho Lò Thị Phung khi trận đấu diễn ra chưa đầy 1 phút.
Với kết quả này, Lò Thị Phung giúp đội tuyển MMA Việt Nam giành chức vô địch MMA châu Á 2026 ở hạng cân 49kg nữ. Đây là chiến tích nổi bật của đội tuyển, nhất là khi MMA ngày càng được chú ý và được chuẩn bị tích cực trước thềm các sự kiện thể thao lớn như Asiad 20 tại Nhật Bản.
Lò Thị Phung, sinh năm 1998, đến từ Lai Châu, từ bỏ nghề cô giáo mầm non để vào TPHCM theo đuổi đam mê võ sĩ, trở thành nhà vô địch LION Championship năm 2023 và được mệnh danh là "nữ hoàng knock-out".
Năm 2024, cô giành chức vô địch Jiu-Jitsu tại World Cup bãi biển ở Thái Lan, mở ra bước chuyển mình mạnh mẽ khi đến với MMA chuyên nghiệp.
Tại giải vô địch võ thuật tổng hợp tự do (MMA) châu Á 2026, đội tuyển MMA Việt Nam tham dự với lực lượng tuyển chọn từ các giải quốc gia, đặt mục tiêu vừa tranh chấp huy chương vừa tích lũy kinh nghiệm trước các đối thủ mạnh trong khu vực.
Trong bối cảnh toàn đội thi đấu nỗ lực, chức vô địch mà Lò Thị Phung giành được không chỉ là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp cá nhân, mà còn là điểm nhấn đáng khích lệ cho MMA Việt Nam trên đấu trường châu Á.