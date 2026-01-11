Báo Đông Nam Á cảnh báo U23 Việt Nam trước trận gặp U23 Saudi Arabia

Trận đấu giữa U23 Việt Nam gặp U23 Saudi Arabia sẽ diễn ra lúc 23h30 ngày 12/1 (theo giờ Việt Nam). Đây là trận đấu mang ý nghĩa tranh vé vào tứ kết của hai đội.

Trước giờ bóng lăn, trang ASEAN Football chuyên viết về bóng đá Đông Nam Á bày tỏ: “U23 Việt Nam vẫn đang tiếp tục bước chạy hoàn hảo của mình tại bảng A giải bóng đá U23 châu Á 2026, với hai chiến thắng liên tiếp trước U23 Jordan và U23 Kyrgyzstan”.

U23 Việt Nam chưa chắc suất vào tứ kết (Ảnh: AFC).

“Tuy nhiên, chiếc vé vào tứ kết của U23 Việt Nam vẫn chưa được đảm bảo. Nguyên nhân là vì U23 Jordan bất ngờ có chiến thắng trước U23 Saudi Arabia ở lượt trận gần nhất của bảng đấu này.

Điều kiện để U23 Việt Nam có vé đi tiếp là đội bóng của HLV Kim Sang Sik phải tránh thua với cách biệt 3 bàn trở lên trong trận đấu gặp U23 Saudi Arabia”, ASEAN Football viết thêm.

So với các đối thủ đã qua của U23 Việt Nam, gồm Jordan và Kyrgyzstan, U23 Saudi Arabia là đội bóng đến từ nền bóng đá có trình độ rất khác. Thế nên, sự thận trọng là không thừa.

Dù cảnh báo U23 Việt Nam nên thận trọng, nhưng trang ASEAN Football vẫn đặt niềm tin vào đại diện mạnh nhất của bóng đá Đông Nam Á tại giải châu lục. ASEAN Football kỳ vọng: “Liệu U23 Việt Nam có hoàn thành nhiệm vụ của mình để lọt vào nhóm 8 đội mạnh nhất giải năm nay hay không?”.

Trong khi đó, tờ Siam Sport của Thái Lan phân tích về U23 Việt Nam: “Đội bóng của HLV Kim Sang Sik đang có phong độ tốt. Họ sẵn sàng giành vé vào vòng đấu tiếp theo của giải U23 châu Á 2026”.

“U23 Việt Nam thậm chí dẫn đầu bảng A. Đội bóng này được truyền thông và người hâm mộ của họ kỳ vọng sẽ làm nên lịch sử một lần nữa tại giải U23 châu Á”, Siam Sport viết thêm.

Các cầu thủ của HLV Kim Sang Sik đang có sự tự tin (Ảnh: Hải Long).

Thành tích lịch sử của bóng đá Việt Nam tại giải U23 châu Á, được tờ nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan đề cập rất có thể là kỳ tích “Thường Châu tuyết trắng” năm 2018. Năm đó, đội tuyển U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo vào đến tận trận chung kết, tại Thường Châu (Trung Quốc).

Đội tuyển U23 Việt Nam của hiện tại có một số nét tương đồng với đội bóng cách đây 8 năm. Dẫn dắt đội tuyển vẫn là một HLV người Hàn Quốc, ông Kim Sang Sik, đồng hương của ông Park Hang Seo. Đội bóng hiện nay cũng dày dạn kinh nghiệm thi đấu quốc tế giống thế hệ của những Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Công Phượng, Xuân Trường năm 2018…

Tại giải năm nay, U23 Việt Nam gây ấn tượng tốt đến mức mà chính tờ Siam Sport nhầm lẫn lớn về chúng ta trong một bài báo khác.

Ngay sau trận đấu giữa U23 Việt Nam gặp U23 Kyrgyzstan, tờ nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan viết nhầm về vé vào tứ kết của U23 Việt Nam: “U23 Việt Nam giành vé lọt vào vòng đấu tiếp theo, sau trận thắng U23 Kyrgyzstan 2-1 tại giải U23 châu Á”.

“U23 Việt Nam đã có màn trình diễn xuất sắc trước đại diện của bóng đá Trung Á. Họ giành thêm được 3 điểm rất quan trọng trên hành trình của họ tại giải đấu năm nay”, Siam Sport nhấn mạnh.

Nhiều khả năng U23 Việt Nam là đội bóng duy nhất của Đông Nam Á vào tứ kết giải U23 châu Á 2026. Đại diện còn lại của bóng đá khu vực tại giải này là U23 Thái Lan khá yếu.