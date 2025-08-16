Xuất sắc ngược dòng trước Thái Lan, Myanmar giành quyền vào chung kết

Myanmar đang thi đấu rất tốt ở giải đấu này khi đứng đầu bảng đấu của Philippines, Timor Leste và U23 nữ Australia. Chính vì vậy, họ tràn đầy tự tin đối diện với đối thủ kình địch là Thái Lan.

Thêm một lần, Myanmar đã thể hiện bản lĩnh tốt. Dù bị Thái Lan dẫn trước nhưng họ vẫn xuất sắc ngược dòng giành chiến thắng 2-1. Cả hai bàn thắng của Myanmar được thực hiện bởi tiền đạo chủ lực Win Theingi Tun. Tiền đạo này đã củng cố vị trí dẫn đầu trong danh sách Vua phá lưới với 7 bàn.

Win Theingi Tun lập cú đúp giúp Myanmar thắng Thái Lan (Ảnh: Minh Quân).

Đây là lần đầu tiên Myanmar giành quyền lọt vào trận chung kết giải bóng đá nữ Đông Nam Á kể từ năm 2015. Lần gần nhất Myanmar đăng quang ở giải đấu này vào năm 2007. Ở trận chung kết, đội bóng này sẽ gặp đội thắng ở trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và U23 nữ Australia.

Ở trận đấu này, Myanmar đã bị đối thủ dẫn trước ngay ở phút thứ 6. Trung vệ Phyu Phwe đã vụng về phá bóng thẳng vào chân cầu thủ Thái Lan bay vào lưới nhà.

Tuy nhiên, Myanmar vẫn có Win Theingi Tun thi đấu xuất sắc. Phút 14, tiền đạo này đã dứt điểm chéo góc tuyệt đẹp tung lưới Thái Lan.

Trong những phút tiếp theo, trận đấu diễn ra giằng co. Thậm chí, trong thời gian đầu hiệp 2, Thái Lan đã ép sân đối thủ.

Myanmar lần đầu lọt vào chung kết giải bóng đá nữ Đông Nam Á kể từ năm 2015 (Ảnh: Minh Quân).

Bước ngoặt trận đấu xuất hiện ở phút 70. San Thaw Thaw sút xa không nguy hiểm nhưng bóng lại chạm tay Supaporn Inthraprasit. Trọng tài cho Myanmar hưởng phạt đền. Win Theingi Tun đã thực hiện thành công nâng tỷ số lên 2-1.

Trong những phút còn lại, Myanmar đã phong tỏa tốt Thái Lan và giữ nguyên mành lưới. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về Myanmar.

HLV tuyển nữ Thái Lan dự đoán về trận tuyển nữ Việt Nam gặp Australia

Ở vòng bảng giải bóng đá nữ Đông Nam Á, Thái Lan xếp thứ hai ở bảng A sau đội tuyển nữ Việt Nam. Họ cần phải quên thất bại 0-1 trước đoàn quân HLV Mai Đức Chung để bước vào vòng bán kết gặp đội đầu bảng B là Myanmar.

Đánh giá về đối thủ này, HLV đội tuyển nữ Thái Lan, Futoshi Ikeda, cho biết: “Trước hết, chúng tôi rất hạnh phúc khi đã lọt vào vòng knock-out giải bóng đá nữ Đông Nam Á. Các cầu thủ đã chơi hết mình trong thời gian qua.

Tôi rất vui khi được đối đầu với một đội bóng mạnh như Myanmar. Toàn đội Thái Lan rất háo hức chờ đợi trận đấu. Qua giải đấu, chúng tôi có thể thấy các cầu thủ đang tiến bộ, vì thế toàn đội đang chuẩn bị cho trận tiếp theo.

Đúng là chúng tôi đã thua 0-1 trước Việt Nam ở trận gần nhất nhưng toàn đội đang tập trung chuẩn bị cho trận đấu với Myanmar. Chúng tôi sẽ bước vào trận đấu với sự tự tin cao độ. Có nhiều điều chúng tôi học được từ trận thua đội tuyển nữ Việt Nam và sẽ cải thiện để hướng đến kết quả tốt hơn ở trận tới. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giành chiến thắng”.

HLV người Nhật Bản cũng dự đoán về trận bán kết còn lại giữa đội tuyển nữ Việt Nam và U23 Australia: “Đây là bóng đá nên chúng ta không thể dự đoán trước ai sẽ thắng. Đội tuyển nữ Việt Nam là chủ nhà của giải đấu. Họ là đội bóng mạnh và nhận được sự cổ vũ rất lớn từ người hâm mộ.

Còn U23 nữ Australia đã thể hiện tốt ở vòng bảng. Dù gặp đối thủ nào trong trận chung kết, chúng tôi cũng sẵn sàng đối đầu”.

Trong khi đó, HLV Uki Tetsuro của Myanmar cho biết: “Tôi nghĩ đây là một giải đấu rất tuyệt vời. Chúng tôi phải đối đầu những đối thủ chất lượng. Chúng tôi cảm thấy rất hài lòng về điều đó.

Toàn đội chỉ có 2 ngày để hồi phục trước trận gặp Thái Lan. Vì vậy, chúng tôi sẽ tập trung vào việc hồi phục trước, sau đó mới bắt tay vào chuẩn bị cho trận đấu.

Ở vòng bảng, Myanmar đã đối đầu với những đội mạnh. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt tới các cầu thủ và ban huấn luyện, đây là lần đầu tiên họ tham dự giải này. Chúng tôi sẽ xây dựng kế hoạch thi đấu thật rõ ràng để chuẩn bị cho trận đấu gặp Thái Lan”.

Trận đấu giữa đội tuyển nữ Thái Lan và Myanmar sẽ diễn ra vào lúc 16h chiều mai (16/8). Tới lúc 20h cùng ngày, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chạm trán với U23 nữ Australia.