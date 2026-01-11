Siêu máy tính dự đoán kết quả trận đấu U23 Việt Nam - U23 Saudi Arabia

Theo dự đoán từ siêu máy tính của AFC, U23 Việt Nam dù có 2 trận thắng liên tiếp ở bảng A nhưng chỉ có 27% cơ hội giành chiến thắng trước đội chủ nhà U23 Saudi Arabia.

Ngược lại, mặc dù để thua U23 Jordan ở lượt trận thứ hai hôm 9/1 (trong khi U23 Việt Nam đánh bại U23 Jordan với tỷ số 2-0), U23 Saudi Arabia có tới 49% cơ hội giành chiến thắng ở lượt trận cuối.

Siêu máy tính AFC cho rằng cơ hội chiến thắng của U23 Saudi Arabia vượt trội U23 Việt Nam (Nguồn: AFC0.

Ngoài ra, siêu máy tính của AFC cũng cho rằng có 24% khả năng hai đội bất phân thắng bại ở trận đấu quyết định tấm vé vào tứ kết U23 châu Á 2026 của U23 Việt Nam lẫn U23 Saudi Arabia.

Trên thực tế, những dự đoán từ siêu máy tính của AFC chỉ mang tính chất tham khảo, bởi ở trận đấu ra quân giữa U23 Việt Nam và U23 Jordan thì siêu máy tính cũng dự đoán không chính xác khi cho rằng đội bóng Tây Á có tỷ lệ giành chiến thắng cao hơn thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Ở lượt trận cuối với U23 Saudi Arabia, các cầu thủ U23 Việt Nam đang nắm lợi thế lớn khi chỉ cần có một trận hoà là sẽ giành vé trực tiếp vào vòng tứ kết với tư cách là đội đứng đầu bảng A.

U23 Việt Nam hướng tới mục tiêu lần đầu tiên đánh bại U23 Saudi Arabia sau 6 lần chưa nếm mùi chiến thắng trước đó (Ảnh: AFC).

Ngược lại đội chủ nhà U23 Saudi Arabia buộc phải giành chiến thắng để chắc suất vào vòng tứ kết. Trong trường hợp để hoà U23 Việt Nam, đội chủ nhà phải trông chờ U23 Kyrgyzstan đánh bại U23 Jordan để giành được tấm vé đi tiếp thứ hai ở bảng A.

Lợi thế về điểm số và tâm lý giúp U23 Việt Nam tự tin khi đối đầu với U23 Saudi Arabia và hướng tới mục tiêu lần đầu tiên trong lịch sử đánh bại đội bóng Tây Á. Theo thống kê, trong 6 lần gặp nhau trước đó, U23 Việt Nam chưa từng nếm mùi chiến thắng khi để thua 5 trận và chỉ giành được một trận hoà.

Ở lần chạm trán gần nhất tại Asiad 19 tại Hàng Châu hồi tháng 9/2023, U23 Việt Nam do HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt đã thua U23 Saudi Arabia 1-3. Đội bạn dẫn trước 3-0 nhờ công Eisa (43), Maran (87) và Hawsawi (90). U23 Việt Nam ghi bàn danh dự ở phút bù giờ nhờ pha phản lưới của Aboulshamat ở phút bù giờ thứ 4.