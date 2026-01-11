Xác định thời điểm bốc thăm AFF Cup 2026

Cụ thể, lễ bốc thăm giải vô địch bóng đá Đông Nam Á AFF Cup 2026 sẽ diễn ra ngày 15/1, tại Jakarta (Indonesia), chỉ một ngày trước vòng tứ kết giải U23 châu Á đang diễn ra tại Saudi Arabia.

Với tư cách đương kim vô địch (ĐKVĐ), khả năng rất cao đội tuyển Việt Nam sẽ nằm trong nhóm hạt giống số một của giải đấu này. Đội còn lại nằm trong nhóm hạt giống số một có thể là đương kim Á quân Thái Lan.

Xuân Son sẽ cùng đội tuyển Việt Nam bảo vệ danh hiệu vô địch AFF Cup vào giữa năm nay (Ảnh: Mạnh Quân).

Cho đến thời điểm này, sau 15 lần tổ chức, Thái Lan là đội vô địch AFF Cup nhiều lần nhất, với 7 lần đăng quang (1996, 2000, 2002, 2014, 2016, 2020 và 2024). Xếp tiếp theo về số lần vô địch là Singapore, với 4 lần đăng quang (1998, 2004, 2007 và 2012).

Đội tuyển Việt Nam hiện có 3 lần vô địch, vào các năm 2008, 2018 và 2024. Dù vậy, chúng ta chưa lần nào vô địch AFF Cup hai lần liên tiếp. Chính vì thế, tại AFF Cup 2026, đội bóng của HLV Kim Sang Sik quyết tâm thực hiện điều này.

Một đội nữa từng vô địch AFF Cup là Malaysia. Đội bóng có biệt danh Harimau Malaya vô địch kỳ giải năm 2010.

Nền bóng đá rất mạnh trong khu vực là Indonesia chưa lần nào vô địch giải Đông Nam Á. Indonesia có đến 6 lần vào đến các trận chung kết (2000, 2002, 2004, 2010, 2016 và 2020), nhưng họ thua cả 6 lần đó.

Đình Bắc sẽ được bổ sung cho đội tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2026? (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Đáng tiếc hơn nữa, Indonesia từng 3 lần liên tiếp vào chung kết AFF Cup, các năm 2000, 2002 và 2004, nhưng toàn thua, gồm 2 lần họ thua trước Thái Lan và một lần thua Singapore.

Cho đến nay, đội bóng xứ sở vạn đảo chiếm tỷ lệ thua tuyệt đối ở các trận chung kết AFF Cup: 100%. Ngược lại, Singapore có tỷ lệ thắng tuyệt đối trong các trận chung kết mà họ tham dự: 100%.

AFF Cup 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 24/7 đến 26/8. Thời điểm đấy, các giải vô địch quốc gia ở châu Âu vẫn còn trong giai đoạn nghỉ hè, nên Indonesia khả năng sẽ thay đổi lực lượng rất mạnh so với kỳ AFF Cup 2024. Các cầu thủ gốc Hà Lan đang thi đấu ở châu Âu của đội bóng xứ sở vạn đảo nhiều khả năng sẽ dự giải.

Đội tuyển Việt Nam cũng sẽ có thể thay đổi lực lượng lớn so với chiến dịch vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra trong năm qua. Các ngôi sao nhập tịch của bóng đá nội như Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Hoàng Hên (tên trước đây là Henrio) và Đỗ Phi Long (tên trước đây là Gustavo Santos) có thể sẽ tham gia AFF Cup 2026.

Đội tuyển Thái Lan có sự xuất hiện của tân HLV Anthony Hudson (người Anh), thay thế cho HLV Masatada Ishii (Nhật Bản), người đã thua đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết AFF Cup 2024.