U23 Thái Lan 1-0 U23 Iraq (hiệp 2): U23 Thái Lan lâm vào thế khó

HLV U23 Thái Lan khen đội nhà dù thua trận và đối diện với nguy cơ bị loại

Sau trận đấu với U23 Australia, HLV Thawachai nói: “Tôi tự hào về các cầu thủ của mình. U23 Australia là đội bóng khác hẳn các đội còn lại của bóng đá châu Á. Các cầu thủ của tôi đã chơi tốt trong trận đấu với U23 Australia”.

“Điều duy nhất mà các cầu thủ U23 Thái Lan không thể giành được trong trận đấu vừa diễn ra, đó là không thể giành kết quả như ý. Ngoài điều đó ra, mọi việc đều tốt với U23 Thái Lan”, ông Thawachai nói thêm.

HLV Thawachai tuyên bố U23 Thái Lan chơi tốt trong trận đấu với U23 Australia (Ảnh: FAT).

Điều đáng chú ý trong trận đấu giữa U23 Thái Lan và U23 Australia, U23 Thái Lan ghi bàn trước, nhưng những sai lầm liên tiếp xảy ra sau đó khiến đội bóng trẻ xứ sở chùa vàng phải trả giá.

Chỉ 3 phút sau khi mở tỷ số, phút 11, cầu thủ U23 Thái Lan vào bóng thô bạo với cầu thủ đối phương, bị phạt thẻ đỏ. Đến phút 29, cầu thủ U23 Thái Lan lại phạm lỗi thô thiển với cầu thủ U23 Australia trong vòng cấm địa, U23 Thái Lan phải chịu phạt đền và bị thủng lưới.

Đây là đều là những tình huống phạm lỗi rất thiếu kinh nghiệm của cầu thủ U23 Thái Lan. Nếu không có những pha phạm lỗi không cần thiết đấy, có thể U23 Thái Lan đã giành chiến thắng, vì U23 Australia chơi khá đơn điệu.

Dù vậy, HLV Thawachai vẫn khen ngợi các cầu thủ của mình: “Chúng tôi đã chơi hay, có màn trình diễn tốt. U23 Thái Lan có phong cách thi đấu riêng. Còn về tấm thẻ đỏ và tình huống chịu phạt đền, đó sẽ là bài học kinh nghiệm cho các cầu thủ trẻ”.

“Họ sẽ tiến bộ trong những trận tiếp theo. Các đối thủ kế tiếp của U23 Thái Lan là U23 Iraq và U23 Trung Quốc. Chúng tôi sẽ cố gắng tích điểm ở hai trận đấu gặp các đối thủ đấy, để giành quyền vào tứ kết”, HLV Thawachai khẳng định.

Trận đấu thứ hai của U23 Thái Lan tại giải U23 châu Á 2026 sẽ là trận gặp U23 Iraq vào lúc 21h ngày 11/1 tới đây.