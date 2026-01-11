Fica Fica DTiNews DTiNews NoiVuXaHoi Nội vụ & Xã hội
Bất ngờ quật ngã U23 Australia, U23 Trung Quốc rộng cửa đi tiếp

(Dân trí) - U23 Trung Quốc đã giành chiến thắng 1-0 trước U23 Australia. Kết quả này giúp đội bóng ở đất nước tỷ dân rộng cửa giành vé đi tiếp.

H. Long
