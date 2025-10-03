Màn trình diễn của Hoàng Đức trong ngày gặp lại đội bóng cũ

Tối 2/10,trên sân vận động Ninh Bình, trận đấu giữa CLB Ninh Bình và CLB Thể Công Viettel thuộc vòng 6 V-League 2025-2026 diễn ra đầy hấp dẫn. Đây là trận đấu có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua ngôi vô địch, khi Thể Công Viettel đang đứng thứ tư trên bảng xếp hạng và chỉ ít hơn Ninh Bình 2 điểm. Nếu thắng trận này, đội bóng áo lính sẽ tạm chiếm ngôi đầu bảng.

Sau tiếng còi khai cuộc, Ninh Bình tràn lên tấn công, tuy nhiên với khối đội hình được tổ chức kỷ luật của HLV Popov, đội chủ nhà gặp nhiều khó khăn.

Như thường lệ Hoàng Đức vẫn là ngôi sao sáng nhất của Ninh Bình, đây cũng là một trận đấu thú vị khi anh cùng Đức Chiến gặp lại đội bóng cũ, nơi đã đào tạo ra mình là Thể Công Viettel.

Nhận biết được sự nguy hiểm của Hoàng Đức, Thể Công Viettel luôn bố trí ít nhất 2 người theo kèm mỗi khi anh có bóng, tuy nhiên điều này cũng chỉ hạn chế phần nào khả năng của tiền vệ này. Đội trưởng CLB Ninh Bình vẫn có những pha bóng đột phá hay những đường chuyền nguy hiểm, đe dọa khung thành của đội khách.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 34, khi trung vệ Bùi Tiến Dũng trong ngày sinh nhật của mình đã không may phải nhận thẻ đỏ sau pha cản người trong vòng cấm với Gustavo.

Đức chiến là người bước lên và thực hiện thành công quả phạt đền, khai thông thế bế tắc cho CLB Ninh Bình.

Thi đấu thiếu người trong thế bị dẫn bàn, tưởng chừng như Thể Công Viettel sẽ chịu trận trước Ninh Bình thì phút 69, Lucao có pha đi bóng lắt léo xuống biên phải trước khi tung ra đường chuyền thuận lợi để Đinh Xuân Tiến tung cú vô lê cháy lưới thủ thành Văn Lâm gỡ hòa 1-1 cho Thể Công Viettel.

Đức Chiến thi đấu rất quyết tâm trong ngày gặp lại đội bóng cũ.

Ở trận đấu này cầu thủ Việt Kiều Bulgaria, Chung Nguyen Do cũng chơi tương đối tốt. Anh được tung vào sân khoảng 20 phút cuối trận để chia lửa việc cầm nhịp trận đấu cùng Hoàng Đức, đây hứa hẹn sẽ là một cầu thủ tiềm năng cho U23 Việt Nam trong thời gian tới.

Chung cuộc CLB Ninh Bình đành chấp nhận chia điểm với Thể Công Viettel. Kết quả này khiến đội bóng cố đô đối mặt nguy cơ đánh mất ngôi đầu bảng, nếu CLB Công an Hà Nội giành trọn 3 điểm ở lượt trận thứ 6 V-League.

Ảnh: Đỗ Minh Quân