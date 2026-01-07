Mang quà Tết vượt sóng đến Trường Sa

Ngày 6/1, tại Quân cảng Cam Ranh (phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức lễ tiễn đoàn công tác đi thăm, động viên, chúc Tết quân dân đặc khu Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa).

Theo Vùng 4 Hải quân, năm nay, các chuyến tàu của đơn vị tiếp tục chở hàng trăm tấn hàng ra các đảo thuộc đặc khu Trường Sa nhằm chăm lo, phục vụ đời sống sinh hoạt cho quân và dân trên các đảo trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Chiến sĩ công tác ở Vùng 4 Hải quân mang đào, quất chuyển lên tàu để đưa ra Trường Sa (Ảnh: Đức Thu).

Bên cạnh các nhu yếu phẩm sinh hoạt thường ngày, còn có nhiều phần quà Tết của các địa phương, doanh nghiệp, người dân trên cả nước gửi đến quân và dân ở Trường Sa.

Phát biểu tại lễ tiễn đoàn, ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, nhấn mạnh hoạt động thăm, tặng quà Tết cho quân và dân ở các đảo thuộc đặc khu Trường Sa là minh chứng sinh động cho tình cảm sâu nặng, thể hiện tinh thần “hậu phương hướng về tiền tuyến”, gắn kết bền chặt giữa đất liền với biển đảo xa xôi.

Ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, phát biểu tại lễ tiễn đoàn công tác đi Trường Sa (Ảnh: Đức Thu).

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa khẳng định Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa luôn là hậu phương vững chắc, là điểm tựa tinh thần, vật chất để quân và dân trên các đảo yên tâm công tác, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, chia sẻ: “Chuyến công tác mang hàng, quà Tết ra Trường Sa khẳng định sự quan tâm to lớn của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và đồng bào cả nước, kiều bào ở nước ngoài đối với biển đảo thiêng liêng”.