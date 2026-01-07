Cựu Cục trưởng Trần Việt Nga và cuộc "đối đầu" lời khai tại tòa

Ngày 6/1, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét hỏi các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), trong đó có cựu Cục trưởng Trần Việt Nga, người bị cáo buộc đã nhận hối lộ liên quan đến việc ký xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Nhận hơn 8 tỷ đồng từ sự tự nguyện?

Tại phần xét hỏi ngày 6/1, bà Nga phủ nhận việc cố tình gây khó dễ doanh nghiệp, nhằm tạo sức ép để vòi tiền “cơ chế”, nhưng lời khai của chính bà và những người liên quan lại tố cáo bức tranh hoàn toàn khác.

Theo cáo trạng, từ tháng 8/2018, khi được phân công ký xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm bổ sung trên cơ sở hồ sơ do Phòng Giám sát ngộ độc và Truyền thông trình lên, bà Nga đã trực tiếp ký hàng nghìn hồ sơ.

Tuy nhiên, thay vì xử lý kịp thời, nhiều hồ sơ liên tục bị trả lại với lý do “chưa hoàn chỉnh” hoặc bị kéo dài thời gian giải quyết.

Bà Trần Việt Nga, cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Ảnh: Phùng Nam).

Tại tòa, nữ cựu Cục trưởng cho rằng nếu hồ sơ chậm ký thì chỉ vì lý do cá nhân là chăm sóc mẹ bị ốm, chứ không phải cố ý gây sức ép nhằm đòi tiền “cơ chế”. Bà khẳng định bản thân không ép buộc doanh nghiệp, không bỏ qua sai phạm, và kể cả nếu không đưa tiền thì hồ sơ vẫn được giải quyết bình thường.

Bà cũng trình bày bản thân từng trao đổi để chuyên viên thu tiền “cảm ơn” doanh nghiệp nhưng cho rằng đó là do các chuyên viên tự thỏa thuận, không phải chỉ đạo của bà.

Cựu Cục trưởng thừa nhận đã nhận hơn 8 tỷ đồng từ các chuyên viên, chủ yếu bằng tiền mặt được đưa trực tiếp tại phòng làm việc, nhưng lý giải đó là tiền doanh nghiệp “cảm ơn” chứ không phải từ sự gây sức ép.

Bà Nga còn khai thời điểm mới nhận nhiệm vụ ký xác nhận, có trao đổi với Trần Thị Thu Liễu, cựu Phó Trưởng phòng phụ trách lĩnh vực Thông tin, giáo dục truyền thông, về việc có nên lập đầu mối quản lý tiền “cảm ơn” và mức mỗi hồ sơ là bao nhiêu, nhưng sau đó không thực hiện vì hồ sơ đơn giản, dễ làm.

Trước tòa, bà Nga nói bà không chỉ đạo hoặc yêu cầu chuyên viên thực hiện việc thu tiền này, đồng thời nhấn mạnh mức thu cao hay thấp là do các chuyên viên tự giao dịch với doanh nghiệp, bà “không biết và không quy định.

Những lời khai trái ngược với bà Nga

Tuy nhiên, nhiều lời khai tại phiên tòa và các chứng cứ thu thập được lại phản ánh điều trái ngược với lập luận của cựu Cục trưởng Trần Việt Nga.

Một trong những lời khai nổi bật là của bị cáo Đậu Thị Giang (người thường xuyên làm dịch vụ xin xác nhận nội dung quảng cáo, bị xét xử về tội Đưa hối lộ). Giang trình bày rằng trước khi bà Nga phụ trách ký hồ sơ, việc xin xác nhận hồ sơ tương đối trơn tru, chỉ mất tối đa khoảng một tháng và mức cảm ơn là khoảng 500.000 đồng/hồ sơ dưới thời ông Nguyễn Thanh Phong.

Nhưng, sau khi thẩm quyền ký chuyển sang bà Nga, hồ sơ của Giang liên tục bị trả lại dù đã bổ sung chỉnh sửa đầy đủ, và bị kéo dài quá hạn nhiều lần.

Giang khai rằng sau nhiều lần chờ đợi không có kết quả, bị cáo hỏi chuyên viên thẩm xét hồ sơ Phùng Thị Thúy Hà và được cho biết là “đang chờ cơ chế của chị Nga”.

Khi ấy, Hà gợi ý Giang nên đưa 2 triệu đồng/hồ sơ nên Giang đã chuẩn bị 4 triệu đồng cho 2 hồ sơ và để trên bàn làm việc của bà Nga kèm lời nhờ xem giúp. Sau đó, hồ sơ được thông qua đúng hạn.

Thời gian sau, Giang được Hà thông báo về tiền “cơ chế” ở mức 4-8 triệu đồng/hồ sơ tùy loại để hồ sơ được xác nhận nhanh, không bị chỉnh sửa nhiều lần. Từ thông báo này, Giang khai bản thân nghĩ đó chính là “cơ chế” của bà Nga.

Các bị cáo tại phiên tòa (Ảnh: Phùng Nam).

Theo lời khai, Giang đã nộp tổng cộng 332 hồ sơ, chuyển hơn 1,7 tỷ đồng tiền “cơ chế” cho nhân viên thẩm xét.

Trong khi đó, lời khai của cựu Phó trưởng phòng Trần Thị Thu Liễu cũng chỉ ra mâu thuẫn trực tiếp với lời khai của bà Nga.

Liễu khai rằng bà Nga từng "nói nhỏ" với cấp dưới rằng mỗi hồ sơ khi ký phải có 2 triệu đồng cho lãnh đạo Cục vì các phòng, trung tâm đều có “cơ chế”. Liễu tường trình mình từng phản đối vì cho rằng hồ sơ quảng cáo không thể bị thu tiền theo cách này.

Những lời khai này phù hợp với tài liệu điều tra và cáo trạng của VKSND Tối cao, khi thể hiện việc bà Nga yêu cầu cấp dưới quán triệt chuyên viên thu tiền của các cá nhân để đưa cho bị cáo ít nhất 2 triệu đồng/hồ sơ, và tổng số tiền bà Nga hưởng lợi là hơn 8 tỷ đồng trong suốt thời gian giữ chức Phó Cục trưởng và Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm.

Các chuyên viên khác cũng thừa nhận các mức thu từ doanh nghiệp và phân chia theo “cơ chế” thống nhất.