CLB Ninh Bình hoà Thể Công Viettel, CLB Thanh Hoá bị chia điểm

Tiếp đón Thể Công Viettel trên sân nhà, CLB Ninh Bình đặt mục tiêu giành chiến thắng để củng cố ngôi đầu khi đoàn quân Gerard Albadalejo đang có chuỗi phong độ tốt với 4 trận thắng và 1 trận hoà sau 5 vòng đấu.

Đội chủ nhà nhập cuộc tự tin khi chơi tấn công ngay từ đầu nhưng hàng phòng ngự đội khách chơi chặt chẽ trong khoảng nửa giờ đầu tiên của hiệp 1.

CLB Ninh Bình (áo đen) tạo ra thế trận tốt trong hiệp 1 với bàn thắng trên chấm phạt đền ở phút 37 (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Ở phút 34, Thể Công Viettel bất ngờ phải chơi thiếu người cũng như bị thổi phạt đền, khi trung vệ Bùi Tiến Dũng phải nhận thẻ đỏ do phạm lỗi với Gustavo Henrique trong vòng cấm để tránh cho đội nhà nhận bàn thua trong tình huống tiền đạo người Brazil thoát xuống đối mặt thủ môn Văn Việt.

Tuy nhiên, sai lầm của Bùi Tiến Dũng không giúp cho đội khách tránh bàn thua khi Đức Chiến dễ dàng mở tỷ số cho đội nhà trên chấm 11m. Tỷ số 1-0 được giữ nguyên cho đến hết hiệp 1.

CLB Ninh Bình và Thể Công Viettel đều rất quyết tâm với mục tiêu cạnh tranh danh hiệu ở V-League mùa này (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Bước sang hiệp 2, lợi thế hơn người giúp đội chủ nhà gây sức ép lớn lên hàng phòng ngự đội khách. Thế nhưng ở phút 69, Thể Công Viettel bất ngờ tìm được bàn gỡ hoà sau khi Lucao đi bóng dũng mãnh vào vòng cấm trước khi căng ngang cho Xuân Tiến thực hiện cú dứt điểm hiểm hóc đánh bại Văn Lâm, gỡ hòa 1-1.

Bàn thắng quý giá của Xuân Tiến giúp đội khách chơi tự tin, thực hiện chiến thuật lùi sâu phòng ngự và chờ cơ hội phản công. Khoảng 20 phút cuối trận đấu, các cầu thủ Ninh Bình tỏ ra nôn nóng trong việc tìm kiếm bàn thắng nên các đường chuyền cũng như dứt điểm của đội chủ nhà thiếu sự chính xác cần thiết.

CLB Ninh Bình phải chia điểm đáng tiếc trước Thể Công Viettel dù có bàn thắng dẫn trước và lợi thế hơn người ngay từ sớm (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Phút bù giờ 90+3, tiền vệ Geovane Magno (ngoại binh đang được VFF làm thủ tục nhập tịch Việt Nam) gây thất vọng khi nhận thẻ đỏ trực tiếp do pha đánh nguội với Kyle Colonna. Chung cuộc CLB Ninh Bình buộc phải chia điểm với Thể Công Viettel, có nguy cơ mất ngôi đầu nếu đội nhì bảng là CLB Công an Hà Nội có chiến thắng ở vòng 6 V-League.

Ở trận đấu cùng giờ giữa CLB Thanh Hoá và CLB Becamex TPHCM tiếp tục chứng kiến kết quả hoà 1-1 giữa hai đội, cả hai bàn thắng đều được ghi trong hiệp 1.

Phút 16, tiền đạo cao 1m92 của CLB Becamex TPHCM là Ugochukwu Oduenyi dứt điểm quyết đoán đánh bại thủ thành Y Êli Niê để giúp đội khách có bàn mở tỷ số trước.

Tuy nhiên chỉ 5 phút sau, hậu vệ Mamadou Mbodj đánh đầu hiểm hóc mang về bàn gỡ hoà cho đội chủ nhà. Tỷ số 1-1 được giữ nguyên cho đến hết hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, các cầu thủ đội chủ nhà Thanh Hóa thi đấu ấn tượng hơn, tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn nhưng Rimario cùng các đồng đội không tận dụng thành công. Đáng tiếc nhất là pha dứt điểm đưa bóng dội cột dọc ra ngoài của Nguyễn Văn Tùng.

Chung cuộc cả hai đội chia điểm sau 90 phút thi đấu và tiếp tục dậm chân ở vị trí thứ 13 (CLB Thanh Hoá) và 12 (CLB Becamex TPHCM) trên bảng xếp hạng LPBank V-League 2025-2026 sau 6 vòng đấu.