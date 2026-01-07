Cựu Thiếu tướng khai nguyên nhân dẫn đến sai phạm dự án sân bay Nha Trang

Ngày 6/1 - ngày đầu diễn ra phiên xét xử bị cáo Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu "Pháo"), cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, và các đồng phạm trong vụ án xảy ra tại sân bay Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) bước vào phần xét hỏi.

Hiểu biết về pháp luật, luật quản lý đất đai chưa được đầy đủ

Là người đầu tiên trả lời thẩm vấn, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa khai, ngày 21/10/2015, bị cáo ký các văn bản cuối cùng trước khi nghỉ hưu.

Sau khi nghỉ hưu, bị cáo không có trao đổi gì về các lĩnh vực quản lý đất đai tại địa phương.

Theo ông Thắng, từ năm 2009, khi đang giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa quản lý về lĩnh vực đất đai, bị cáo đã biết có chủ trương chuyển mục đích đất quốc phòng tại khu vực sân bay Nha Trang sang đất phát triển đầu tư và sau đó hình thành các quy hoạch.

Để thực hiện việc này, tỉnh Khánh Hòa có văn bản xin Thủ tướng Chính phủ về chủ trương xin đất để phát triển đầu tư tại khu vực sân bay Nha Trang.

"Nội dung trong văn bản là xin khai thác mảnh đất 189ha để dùng làm vốn cho vay theo hình thức BT và việc giao đất tại sân bay Nha Trang và sân bay Phan Thiết", bị cáo Thắng khai.

Đến ngày 30/9/2015, Phó Thủ tướng đã có chỉ đạo bằng văn bản về việc dùng quỹ đất để thanh toán cho dự án BT.

Sau văn bản này, UBND tỉnh Khánh Hòa triển khai chỉ đạo của Phó Thủ tướng, trong đó đã dành quỹ đất để nhà đầu tư thực hiện 2 dự án BT với tổng mức đầu tư 5.500 tỷ đồng.

Trả lời thẩm vấn, cựu Thiếu tướng Nguyễn Duy Cường, cựu Hiệu trưởng Trường sĩ quan Không quân, thừa nhận sai phạm của bản thân và cho biết việc giao đất khi chưa có quyết định thu hồi đất cũng như các quyết định của Bộ Quốc phòng là sai phạm.

Bị cáo trình bày, nguyên nhân dẫn đến sai phạm là do bản thân hiểu biết về pháp luật, đặc biệt là luật quản lý đất đai chưa được đầy đủ, chưa có điều kiện để nghiên cứu kỹ về các văn bản.

"Đây là nhiệm vụ đầu tiên mà bị cáo thực hiện cũng như các cơ quan của nhà trường cũng chưa bao giờ làm nhiệm vụ này.

Mặt khác, thời điểm này nhà trường cũng rất nhiều nhiệm vụ đan xen, nên bản thân không có điều kiện để nghiên cứu kỹ tất cả các văn bản và đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến sai phạm", cựu Thiếu tướng Nguyễn Duy Cường phân trần.

Theo cáo buộc của cơ quan tố tụng, bị cáo Nguyễn Duy Cường đã chỉ đạo cơ quan tham mưu xác định khu đất gần 19ha không ảnh hưởng đến hoạt động bay, và đề nghị tạm bàn giao trước phần diện tích đất này cho UBND tỉnh Khánh Hòa.

Các bị cáo tại phiên tòa (Ảnh: Tùng Long).

Bên cạnh đó, bị cáo còn ký văn bản đề nghị Quân chủng Phòng không - Không quân báo cáo Bộ Tổng tham mưu cho phép Trường sĩ quan Không quân được bàn giao từng phần đất thuộc phân khu 2a, phân khu 2, phân khu 3 mà UBND tỉnh Khánh Hòa giao cho Công ty Phúc Sơn làm chủ đầu tư; tham gia bàn giao ba bên gần 63ha giữa Bộ Quốc phòng, UBND tỉnh Khánh Hòa và Công ty Phúc Sơn.

Không cẩn trọng, thiếu hiểu biết dẫn đến sai phạm

Tại tòa, bị cáo Hoàng Viết Quang, cựu Phó cục trưởng Cục Tác chiến - cơ quan tham mưu cho Bộ Quốc phòng về công tác quản lý đất quốc phòng trình bày, Bộ Quốc phòng là đơn vị quản lý đất, không phải cơ quan quản lý Nhà nước về đất đai ở địa phương.

Theo bị cáo Quang, chức năng quản lý Nhà nước về đất đai phải do địa phương thực hiện.

Bị cáo cho biết, vào thời điểm năm 2015-2016, không phụ trách về đất đai, mà phụ trách tác chiến phòng không - không quân, quân sự.

Quang cảnh phiên xét xử (Ảnh: Tùng Long).

Cựu Phó cục trưởng Cục Tác chiến cũng khai, trong năm 2015, UBND tỉnh Khánh Hòa chủ động mời Bộ Quốc phòng tổ chức 5 cuộc họp về các vấn đề liên quan đến bàn giao đất. Bị cáo Quang chỉ được dự 2 cuộc họp vào tháng 10, 12/2015. 3 cuộc trước đó bị cáo không dự nên không nắm được một số vấn đề.

"Bị cáo là chỉ huy tác chiến trong sở chỉ huy nên bị cáo không hiểu biết về quản lý tài sản", bị cáo Hoàng Viết Quang khai và thừa nhận sai phạm của bản thân trong vụ án.

Nhận thức về trách nhiệm trong vụ án, bị cáo trình bày, bản thân đã không cẩn trọng, thiếu hiểu biết dẫn đến việc ký văn bản tham mưu có chữ "đủ thủ tục" trong khi chưa được các đơn vị chức năng triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Trước bục khai báo, cựu Thiếu tướng Hoàng Viết Quang thừa nhận có nhận "quà" của cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu là khoảng 3-4 tỷ đồng vào thời điểm lễ, Tết năm 2017, sau khi Bộ Quốc phòng ký văn bản đồng ý bàn giao đất cho tỉnh Khánh Hòa.

Ông Quang khai, bản thân không có quan hệ với Nguyễn Văn Hậu, khi nhận "quà" chỉ nghĩ là truyền thống.

Song khi làm việc với cơ quan điều tra vào năm 2023, bị cáo nhận thức mình đã vướng vào pháp lý khi nhận "quà" liên quan tới đất đai nên đã đầu thú, khai báo và nộp lại số tiền 4 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng cáo buộc, với tư cách là thành viên Ban Chỉ đạo dự án eKQ920/BQP, bị cáo Hoàng Viết Quang đã tham mưu để thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu, thủ trưởng Bộ Quốc phòng bàn giao trước các khu đất gần 19ha và hơn 44ha cho UBND tỉnh Khánh Hòa.

Đồng thời, bị cáo còn ký văn bản báo cáo thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu việc bàn giao đất đã đủ thủ tục, từ đó làm cơ sở để Bộ Quốc phòng ban hành văn bản chính thức bàn giao gần 63ha đất tại sân bay Nha Trang cho tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 7/1, phiên toà tiếp tục làm việc.