Hoàng Đức toả sáng, CLB Ninh Bình đánh bại Nam Định ở V-League

Mặc dù là tân binh của V-League mùa này nhưng CLB Ninh Bình đã có khởi đầu mùa giải đầy ấn tượng với 3 trận toàn thắng trước khi tiếp đón đương kim vô địch Nam Định trên sân nhà ở vòng 5 V-League diễn ra vào tối ngày 22/9.

Sự tự tin giúp đội chủ nhà chơi tấn công mạnh mẽ ngay từ đầu bất chấp Nam Định là đội được đánh giá cao hơn ở trận đấu này. Tuy nhiên thế trận trong nửa giờ đầu tiên của hiệp 1 khá cân bằng khi cả hai bên không thực sự tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành đối phương.

Hoàng Đức toả sáng trong hiệp 1 với bàn thắng mở tỷ số ở phút 30 cho Ninh Bình (Ảnh: Lâm Anh).

Dù vậy ở phút 30, thế bế tắc đã được phá vỡ khi đội chủ nhà có pha tổ chức tấn công bên cánh phải, bóng được chuyền ngược để Daniel dứt điểm nhưng anh lại sút hụt bóng. Dù vậy Hoàng Đức kịp băng vào dứt điểm trái phá đưa bóng cuộn vào cột xa mang về bàn mở tỉ số cho Ninh Bình.

Bị thủng lưới, đội khách Nam Định tiếp tục nhận "gáo nước lạnh" khi nhận thêm bàn thua thứ 2 chỉ 4 phút sau đó. Từ quả đá phạt góc bên cánh phải của Hoàng Đức, hậu vệ Nam Định đánh đầu phá bóng đưa bóng đến tầm chân của Thanh Thịnh và hậu vệ này vô lê cực nhanh trong vòng cấm làm tung lưới thủ thành Nguyên Mạnh. Tỷ số 2-0 được giữ nguyên cho đến hết hiệp 1.

Hoàng Đức ghi dấu ấn trong cả 2 bàn thắng của đội chủ nhà chỉ trong 4 phút từ phút 30 đến 34 (Ảnh: Lâm Anh).

Bước sang hiệp 2, suýt chút nữa Ninh Bình có bàn thắng thứ 3 khi Marcelino đánh đầu trúng xà ngang rồi đập xuống đất nhưng chưa qua vạch vôi, thủ thành Nguyên Mạnh vẫn phản xạ kịp thời bắt gọn bóng sau đó.

Trong tình thế không còn gì để mất, đội khách Nam Định dâng cao đội hình tấn công nhưng khâu dứt điểm cuối cùng của họ lại thiếu chính xác. Phút 74, khi thủ thành Văn Lâm bị lỡ đà thì trung vệ Marcelino vẫn kịp thời cứu nguy ngay trên vạch vôi cứu thua cho đội nhà.

Nam Định bất lực tìm kiếm bàn thắng và trắng tay ở vòng 5 V-League (Ảnh: Lâm Anh).

Trong những phút còn lại, đội khách Nam Định vẫn bế tắc trong việc làm rung mành lưới của thủ thành Văn Lâm và chấp nhận trắng tay ở vòng đấu này.

Chiến thắng này giúp Ninh Bình củng cố ngôi đầu LPBank V-League 2025-26 với 4 trận toàn thắng dù họ vẫn thi đấu ít hơn 1 trận, trong khi đó Nam Định đứng thứ 7 với 7 điểm sau 5 trận đã đấu.

Đội hình xuất phát

CLB Ninh Bình: Văn Lâm, Marcelino, Thanh Thịnh, Ngọc Bảo, Bảo Toàn, Ngọc Quang, Đức Chiến, Dụng Quang Nho, Hoàng Đức, Daniel, Gustavo

CLB Nam Định: Nguyên Mạnh, Thanh Hào, Văn Tới, Hồng Duy, Phạm Ba, Caio Cesar, Tuấn Anh, Hoàng Anh, Romulo, Văn Đạt, Brenner