Tổng thống Trump nói về thương vong trong chiến dịch quân sự ở Venezuela

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

“Rất nhiều người đã thiệt mạng (trong chiến dịch quân sự ở Venezuela). Thật không may, tôi phải nói rằng các binh sĩ, người Cuba, chủ yếu là người Cuba, rất nhiều người đã thiệt mạng", Tổng thống Donald Trump nói trong bài phát biểu tại cuộc họp kín của các thành viên đảng Cộng hòa tại Hạ viện hôm 6/1.

Theo số liệu do Caracas và Havana công bố ngày 6/1, 55 binh sĩ Venezuela và Cuba đã thiệt mạng trong cuộc đột kích bất ngờ của Mỹ nhằm bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Trong lần xác nhận đầu tiên về tổn thất, quân đội Venezuela cho biết 23 binh sĩ nước này đã thiệt mạng trong cuộc tấn công ngày 3/1 của Mỹ. Caracas vẫn chưa đưa ra con số chính thức về thương vong của dân thường.

Bộ trưởng Tư pháp Venezuela Tarek William Saab đã thông báo bổ nhiệm 3 quan chức để điều tra về “hàng chục” thương vong của dân thường và quân nhân trong cuộc tấn công “chưa từng có tiền lệ” của Mỹ vào nước này.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez xác nhận "phần lớn" đội ngũ an ninh của Tổng thống Nicolas Maduro đã thiệt mạng trong cuộc đột kích của Mỹ.

“Phần lớn đội cận vệ của Tổng thống, cùng nhiều binh lính và dân thường vô tội đã bị sát hại trong chiến dịch của Mỹ", ông Lopez cho biết.

Sau chiến dịch quân sự của Mỹ, báo New York Times dẫn lời một quan chức cấp cao Venezuela cho biết ít nhất 40 người đã thiệt mạng trong cuộc đột kích của Mỹ vào Venezuela hôm 3/1. Một nguồn tin khác cho biết hơn 80 người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công.

Trước đó, Cuba xác nhận 32 thành viên lực lượng vũ trang và nhân viên an ninh Bộ Nội vụ được điều động làm nhiệm vụ tại Caracas đã thiệt mạng trong cuộc đột kích của Mỹ.

Ngày 6/1, Cuba đã công bố danh tính của 32 đặc vụ Cuba làm việc trong bộ máy an ninh của chính phủ Venezuela và đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Mỹ ở Caracas. Danh sách bao gồm 2 đại tá, một trung tá, 4 thiếu tá và các quân nhân khác, với độ tuổi từ 26 đến 67.

Cuba xác nhận họ đã “hy sinh trong chiến đấu và sau sự kháng cự quyết liệt” trong cuộc đột kích của Mỹ.

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez đã ra lệnh để tang chính thức trong 2 ngày, trong thời gian này cờ được treo rủ và phần lớn các hoạt động công cộng bị tạm dừng.

Theo nhà lãnh đạo Cuba, những người Cuba thiệt mạng “đang thực hiện nhiệm vụ đại diện cho Các Lực lượng Vũ trang Cách mạng và Bộ Nội vụ, theo đề nghị của các cơ quan tương ứng (của Venezuela)”.

Ông cho biết họ đã thiệt mạng “sau sự kháng cự quyết liệt, trong giao tranh trực tiếp với các lực lượng tấn công và do những cuộc ném bom vào các cơ sở” trong quá trình Mỹ bắt giữ Tổng thống Maduro và vợ ông.

Cuba là một trong những quốc gia đầu tiên lên tiếng chỉ trích chiến dịch quân sự của Mỹ ở Venezuela.

Chủ tịch Cuba đã đưa ra một tuyên bố trên mạng xã hội, cáo buộc Washington tiến hành một cuộc đột kích Venezuela và kêu gọi cộng đồng quốc tế phản ứng khẩn cấp.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, ông cho rằng “vùng hòa bình” của Cuba đang bị đột kích, mô tả hành động của Mỹ không chỉ chống lại người dân Venezuela mà còn nhằm vào “châu Mỹ của chúng ta” nói chung.

Trong một tuyên bố được đăng tải bởi nhiều đại sứ quán Cuba trên khắp thế giới, Cuba cho biết nước này “lên án cuộc tấn công quân sự của Mỹ nhằm vào Venezuela”.