Chiến thắng vất vả của tuyển Việt Nam trước Nepal ở vòng loại Asian Cup

Tiếp đón đối thủ bị đánh giá thấp hơn nhiều (Nepal xếp hạng 176 thế giới, Việt Nam hạng 114), đội tuyển Việt Nam đã tạo ra thế trận lấn lướt ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik thi đấu đầy tự tin trước đội tuyển Nepal từ những phút đầu của trận đấu.

Đến phút thứ 10, từ đường chuyền bên cánh phải của Tiến Anh, Tiến Linh khống chế bước một rồi tung cú sút hiểm hóc đánh bại thủ môn Kiran Chemjong.

Những phút tiếp theo, các cầu thủ Việt Nam tiếp tục chơi áp đảo và tạo ra một số cơ hội nhưng không tận dụng được.

Bất ngờ xảy ra ở phút 16, từ quả đá phạt bên cánh trái của Rohan Karki, hậu vệ Sanish Shrestha lên tham gia tấn công đã bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Đặng Văn Lâm, gỡ hòa 1-1 cho Nepal.

Ở phút bù giờ đầu của hiệp 1, Hai Long đột phá kỹ thuật bên ngoài vòng cấm và Laken Limbu buộc phải phạm lỗi với tuyển thủ Việt Nam. Trọng tài rút thủ đỏ với số 10 của Nepal, đội khách chỉ còn 10 người trên sân.

Với lợi thế thi đấu hơn người, ngay từ những phút đầu tiên của hiệp 2, đội tuyển Việt Nam liên tục gây áp lực lên phần sân của đội tuyển Nepal.

Đội tuyển Việt Nam phối hợp nhanh ở trung lộ và thực hiện các cú sút xa nhưng đều chưa mang lại hiệu quả.

Đến phút 67 của trận đấu, từ quả đá phạt góc bên cánh trái, bóng được treo vào trong và thủ môn Kiran đấm bóng ra, Xuân Mạnh có mặt đúng lúc dứt điểm hiểm hóc vào góc xa, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội tuyển Việt Nam ở thời điểm vô cùng quan trọng.

Chỉ 5 phút sau, Hoàng Đức tung cú sút xa bị thủ môn Nepal đẩy bóng ra nhưng Văn Vĩ đã kịp ập vào đá bồi ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 3-1 cho Việt Nam.

Dù phải thi đấu với đội bóng mạnh hơn, nhưng các học trò của HLV Matthew Ross đã thi đấu rất kiên cường trong suốt 90 phút.

Trong suốt 90 phút của trận đấu, thủ môn Kiran của Nepal đã thi đấu xuất sắc, giúp đội tuyển Nepal thoát được những bàn thua trông thấy.

Đội tuyển Việt Nam ở đợt tập trung lần này có thêm nhiều cầu thủ trẻ. Hầu hết các cầu thủ có kỹ thuật, kiểm soát bóng tốt.

Trận đấu kết thúc với chiến thắng 3-1 nghiêng về đội tuyển Việt Nam. Cơn mưa đổ xuống sau tiếng còi mãn cuộc, các cầu thủ tri ân khán giả cổ vũ trên sân Gò Đậu.

Vòng loại cuối cùng Asian Cup 2027 diễn ra từ tháng 3/2025 đến tháng 3/2026, với sự tham dự của 24 đội. Các đội được chia làm 6 bảng, mỗi bảng 4 đội.

Sau 3 lượt trận bảng F vòng loại Asian Cup 2027, Malaysia dẫn đầu với 9 điểm, các vị trí tiếp theo thuộc về đội tuyển Việt Nam (6 điểm), Lào (3 điểm) và Nepal (0 điểm).