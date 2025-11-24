Địa phương thi đấu tại Thái Lan ngập lụt nặng, U22 Việt Nam bị ảnh hưởng

Nhiều tờ báo lớn của Thái Lan như Thairath hay The Nation thông tin, tỉnh Songkhla của xứ sở chùa vàng đang đối diện với mưa lũ lớn. Riêng thành phố lớn nhất của tỉnh này là Hat Yai đang ngập nghiêm trọng.

Tỉnh Songkhla (Thái Lan) ngập lụt trên diện rộng (Ảnh: The Nation).

Nhật báo hàng đầu Thái Lan Thairath đưa tin: “Người dân Hat Yai đã được lệnh sơ tán, cảnh báo mực nước sẽ dâng cao lên mức 1,5 mét vào ngày mai (25/11). Văn phòng Tài nguyên Nước quốc gia Thái Lan lưu ý rằng mưa lớn sẽ tiếp tục diễn ra ngày mai”.

“Mưa kéo dài từ ngày 21/11 đã gây ra lũ quét và gây thiệt hại về nhà cửa. Dự kiến, đợt lũ năm nay lớn hơn đợt lũ năm trước. Giám đốc Trung tâm chỉ huy nước quốc gia, thuộc Văn phòng tài nguyên nước quốc gia Thái Lan Thanaroj Woraratprasert cho biết, các cửa xả lũ không còn khả năng kiểm soát.

Riêng thành phố lớn nhất Songkhla là Hat Yai dự báo sẽ ngập đến 1,5m vào ngày 25/11, do mưa lớn kéo dài (Ảnh: Thairath).

Nguyên nhân là mực nước lũ đã dâng cao hơn so với các cửa xả. Ngoài ra, do hệ thống điện đã bị ngắt nhằm đảm bảo an toàn về điện, nên việc kiểm soát cửa xả lũ càng gặp khó”, Thairath thông tin thêm.

Điều đáng nói Hat Yai nằm ngay sát thành phố Songkhla, tỉnh lỵ của tỉnh Songkhla, nơi sẽ thi đấu các trận bảng B vòng bảng, nội dung bóng đá nam SEA Games 33. U22 Việt Nam sẽ thi đấu tại đây từ ngày 4/12, với các đội U22 Lào và U22 Malaysia.

U22 Việt Nam bắt đầu tập luyện tại sân Bà Rịa (TPHCM) từ ngày 24/11 (Ảnh: VFF).

Chưa có thông tin cụ thể về việc cơ sở vật chất dành cho thi đấu và tập luyện dành cho các trận thuộc bảng B, nội dung bóng đá nam SEA Games 33, có bị ảnh hưởng nặng vì đợt lũ này không? Nhưng ở thời điểm hiện tại, công tác tiền trạm của các đội bóng thuộc bảng B chưa thể diễn ra trôi chảy, vì giao thông cách trở do mưa lũ.

Trước buổi tập, cầu thủ Bùi Vĩ Hào đã chia sẻ với truyền thông về cảm xúc và quyết tâm trong lần hội quân đặc biệt này. Vĩ Hào thừa nhận việc có mặt trở lại trong màu áo U22 Việt Nam là “cảm giác hạnh phúc và vinh dự”, bởi đây có thể là SEA Games cuối cùng của các cầu thủ lứa tuổi U23 trong đội hình của đội tuyển lần này.

Khi được hỏi về hành trình tại giải quốc tế CFA Team China - Panda Cup 2025 vừa qua, Vĩ Hào cho biết, anh chỉ thi đấu những phút cuối ở hai trận để lấy lại cảm giác bóng và cải thiện thể lực. Tiền đạo trẻ của Becamex TPHCM chia sẻ anh không còn cảm giác “nhát chân”, bởi trước đó đã được thi đấu và rèn thể lực tại CLB.

U22 Việt Nam bắt đầu tập luyện tại sân Bà Rịa (TPHCM) từ ngày 24/11. Đây là quãng thời gian tập huấn cuối cùng, trước khi đội tham dự SEA Games 33.

Đội hiện có 25/28 cầu thủ, 3 người còn lại gồm tiền đạo Đình Bắc, tiền vệ Minh Phúc và trung vệ Lý Đức sẽ tập trung từ ngày 28/11 tới. Ngày 27/11, 3 cầu thủ này sẽ tham dự trận đấu thuộc Cúp C2 châu Á, cùng với CLB Công an Hà Nội. Đối thủ của họ trong trận đấu này sẽ là CLB Bắc Kinh Quốc An (Trung Quốc).