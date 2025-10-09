Báo chí thế giới dự đoán kết quả trận tuyển Việt Nam gặp Nepal

Vào lúc 19h30 tối nay (9/10), đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027 trên sân Gò Đậu (TPHCM). Trước trận đấu này, đoàn quân HLV Kim Sang Sik đang có 3 điểm sau khi thắng Lào và thua Malaysia.

Do đó, đội tuyển Việt Nam cần phải giành chiến thắng để nuôi hy vọng giành vé tham dự cúp châu Á. Về cơ bản, “Những chiến binh sao vàng” vượt trội hoàn toàn so với đối thủ. Do đó, nhiều tờ báo trên thế giới đã dự đoán đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng dễ dàng trước đội bóng Nam Á.

Tờ Sportskeeda (Ấn Độ) bình luận: “Đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 5-0 trước Lào trong trận mở màn vòng loại Asian Cup 2027 nhưng sau đó, họ bất ngờ hứng chịu trận thua nặng nề với tỷ số 0-4 trước Malaysia ở lượt trận tiếp theo.

Ở trận đấu đó, đội tuyển Việt Nam đã thi đấu cân bằng trước đối thủ trong hiệp 1 nhưng sụp đổ trong hiệp 2 khi bị thủng lưới 4 bàn do công của Joao Figueiredo, Rodrigo Holgado, La’Vere Corbin‑Ong và Dion‑Johan Cools.

Kết quả này khiến cho đội tuyển Việt Nam chỉ xếp thứ hai bảng F với 3 điểm, kém Malaysia 3 điểm.

Trong khi đó, Nepal là đối thủ khá yếu. Họ đã hứng chịu thất bại trong cả hai trận đấu trước Lào và Malaysia. Một trận thua nữa có thể khiến Nepal sớm dừng bước nhưng đó là điều họ khó tránh khỏi khi đối diện với đội tuyển Việt Nam”.

Tờ Sportskeeda dự đoán đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước Nepal.

Đội tuyển Việt Nam cần giành chiến thắng để quên đi nỗi buồn thất bại trước Malaysia (Ảnh: Nam Anh).

Tờ Jawo Pos (Indonesia) tin rằng đội tuyển Việt Nam sẽ trút giận vào Nepal sau khi thua đậm trước Malaysia. “Rồng vàng” đủ mạnh mẽ để trở lại và chứng minh sức mạnh của mình.

Tờ Jawo Pos dự đoán đội tuyển Việt Nam đánh bại Nepal với tỷ số 4-0.

Một tờ báo khác của Indonesia là Tribunnews cũng tin rằng đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước Nepal.

Trong khi đó, siêu máy tính Be Soccer đánh giá đội tuyển Việt Nam có 83,4% cơ hội giành chiến thắng, trong khi khả năng Nepal chiến thắng chỉ vỏn vẹn 4,3%. Khả năng trận đấu kết thúc với tỷ số hòa là 12,3%. Tỷ số dễ xuất hiện nhất ở trận đấu này là 2-0 nghiêng về đội tuyển Việt Nam với 16,6% khả năng.