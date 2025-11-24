Thủ tướng Chính phủ quyết định Trường ĐH Công nghiệp lên đại học

Cụ thể, Đại học Công nghiệp Hà Nội (ĐH) là đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc Bộ Công Thương; có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

Đại học chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ GD&ĐT, chịu sự quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Sinh viên ĐH Công nghiệp Hà Nội (Ảnh: Đ. Chiến).

Đại học Công nghiệp Hà Nội thực hiện tổ chức lại cơ cấu tổ chức và hoạt động trên cơ sở Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội theo quy định của Luật Giáo dục đại học và quy định pháp luật có liên quan.

“Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền hướng dẫn, giám sát quá trình chuyển đổi bảo đảm minh bạch, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí tài chính, tài sản; không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường, liên tục của nhà trường”, Thủ tướng lưu ý.