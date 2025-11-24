Lamine Yamal bất mãn với Barcelona

Barcelona đang trải qua một mùa giải đầy sóng gió khi hàng loạt trụ cột thay phiên dính chấn thương. Trong đó, vấn đề của Yamal được chú ý nhiều nhất. Tài năng trẻ 18 tuổi bị đau háng từ tháng 9. Dù vẫn ra sân thi đấu cho Barcelona nhưng anh vẫn chịu cơn đau âm ỉ trong thời gian qua.

Yamal bất mãn với khi đội ngũ y tế của Barcelona không thể điều trị dứt điểm chấn thương của mình (Ảnh: Getty).

Lamine Yamal trở về sau đợt tập trung đội tuyển Tây Ban Nha hồi tháng 9 với chấn thương vùng mu (pubalgia) ở háng, khiến anh bỏ lỡ các trận gặp Valencia, Newcastle United, Getafe và Real Oviedo. Khi tái xuất trước Real Sociedad, Yamal tiếp tục thi đấu với PSG chỉ sau vài ngày. Điều đó khiến chấn thương của Yamal lại tái phát.

Vì lý do này, Yamal đã bị gạch tên khỏi đội tuyển Tây Ban Nha trong đợt tập trung tháng 11 vừa qua, đồng thời làm gia tăng căng thẳng giữa Barcelona và Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha.

Theo tờ The Athletic, Yamal đã bất mãn với cách CLB xử lý quá trình hồi phục, đặc biệt đối với bộ phận y tế do bác sĩ Julio Tous lãnh đạo.

Yamal chỉ là một trong 12 trường hợp chấn thương ở đội một Barcelona mùa này, cao hơn đáng kể so với 8 ca cùng thời điểm mùa giải 2024/25. Cầu thủ trẻ đã yêu cầu được điều trị bởi các nhân viên khác của CLB và được chấp thuận.

Chấn thương dai dẳng ảnh hưởng tới đóng góp của Yamal cho Barcelona (Ảnh: Getty).

Trong những tuần gần đây, HLV Hansi Flick cũng quyết định đưa quy trình y tế quay lại mô hình từ mùa giải đầu tiên ông dẫn dắt Barcelona, với hy vọng tìm ra giải pháp lâu dài.

Không chỉ Yamal, hậu vệ trái Alejandro Balde cũng gặp rắc rối với đội ngũ thể lực. Balde, người thường xuyên đá chính, phải nghỉ thi đấu một tháng sau chấn thương gân kheo hồi đầu tháng 9. Anh vắng mặt trước Valencia, Newcastle, Getafe, Real Oviedo và Real Sociedad.

Điều đáng nói, theo tờ The Athletic, chấn thương của Balde xuất phát từ việc anh sử dụng sai thiết bị trong phòng gym. Ngôi sao 22 tuổi cảm thấy mình đã bị hướng dẫn không chính xác. Đây là một trường hợp khác khiến các cầu thủ bất mãn với đội ngũ của Julio Tous.

Sau các phản ánh từ Yamal và Balde, Barcelona đã quyết định rút bớt quyền giám sát của Julio Tous trong nhiều khâu của quá trình hồi phục chấn thương. CLB hy vọng rằng việc quay lại phương pháp cũ sẽ mang lại sự ổn định hơn.

Rất may, Balde đã hồi phục và thi đấu trở lại gần hai tháng qua. Đây là tin vui lớn cho Barcelona, bởi họ đang chuẩn bị bước vào giai đoạn quan trọng trước kỳ nghỉ đông.

Đó chưa kể tới hàng loạt trụ cột như Joan Garcia, Pedri hay Raphinha đều chấn thương liên miên, ảnh hưởng lớn đến kế hoạch của HLV Hansi Flick. Barcelona kỳ vọng rằng các điều chỉnh gần đây sẽ giúp họ thoát khỏi cuộc khủng hoảng nhân sự kéo dài.