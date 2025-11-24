Golf Thái Lan thắng lớn tại giải đấu tổng kết mùa thi đấu trên LPGA Tour

CME Group Tour Championship là giải đấu mang tính chất tổng kết mùa thi đấu 2024-2025 trên LPGA Tour (hệ thống các giải golf danh giá dành cho nữ, tương đương với tính chất các giải Master trong môn quần vợt).

Tay golf số một thế giới Atthaya "Jeeno" Thitiul vô địch CME Group Tour Championship 2025 (Ảnh: Getty).

Kết thúc ngày thi đấu cuối cùng sáng nay (24/11, theo giờ Việt Nam), tay golf số một thế giới người Thái Lan Atthaya “Jeeno” Thitikul đạt tổng điểm -26 gậy, giành ngôi vô địch.

Về nhì cũng là một golfer đến từ xứ sở chùa vàng Pajaree Anannarukarn, với tổng điểm -22 gậy.

Một golfer rất nổi tiếng khác cũng thi đấu rất tốt đó là số hai thế giới Nelly Korda (Mỹ). Cô giành tổng điểm -20 gậy. Tuy nhiên, do các golfer Thái Lan thi đấu quá xuất thần, nên tay golf người Mỹ chỉ về thứ 3 tại giải đấu này.

Xếp thứ 4 là Gaby Lopez (Mexico), với tổng điểm -19 gậy. Còn xếp thứ 5 là Nasa Hataoka (Nhật Bản), với tổng điểm -17 gậy.

Ở chiều ngược lại, cựu số một thế giới Ko Jin Young (Hàn Quốc) thi đấu không tốt. Cô chỉ giành tổng điểm -4 gậy, xếp hạng 46 toàn giải.