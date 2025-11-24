U17 Việt Nam thắng U17 Bắc Mariana 14-0, vượt lên trên Malaysia

Trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Quần đảo Bắc Mariana diễn ra tối nay (24/11), trên sân trung tâm bóng đá PVF ở Hưng Yên. U17 Quần đảo Bắc Mariana quá yếu so với đội chủ nhà.

Chỉ sau nửa thời gian thi đấu của trận đấu này, đội bóng của HLV Cristiano Roland dẫn trước đến 6 bàn. Trong khi đó, đối thủ hầu như không có sức phản kháng trước những pha tấn công dồn dập của đội chủ nhà.

U17 Việt Nam giành chiến thắng đậm trước U17 Quần đảo Bắc Mariana (Ảnh: VFF).

Sang hiệp hai, ưu thế tiếp tục nghiêng hẳn về phía đội bóng của HLV Cristiano Roland. U17 Việt Nam dễ dàng ghi thêm 8 bàn thắng nữa, qua đó U17 Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc 14-0.

Chiến thắng này giúp đội bóng của HLV Cristiano Roland vượt lên dẫn đầu bảng C với 6 điểm sau hai trận toàn thắng. Hiệu số bàn thắng bại của U17 Việt Nam là 20-0. U17 Malaysia đứng nhì bảng, với 6 điểm và hiệu số 14-0.

Ở các cặp đấu khác thuộc bảng C vòng loại U17 châu Á diễn ra hôm nay, U17 Malaysia thắng U17 Hong Kong (Trung Quốc) 1-0, U17 Singapore hòa U17 Macau (Trung Quốc) 1-1.

Ngày 26/11, U17 Việt Nam sẽ gặp U17 Hong Kong. Đây là trận đấu thứ 3 của đội chủ nhà tại vòng loại U17 châu Á 2026.

Đội hình thi đấu

U17 Việt Nam: Chu Bá Huấn, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa, Trần Hoàng Việt, Nguyễn Minh Thủy, Nguyễn Hiệp Đại Việt Nam, Chu Ngọc Nguyễn Lực, Nguyễn Văn Dương, Phạm Minh Cường, Trần Mạnh Quân, Lê Sỹ Bách.

Bàn thắng: Mạnh Quân 1’ 16’, Văn Dương 21’ 23’, Nguyễn Lực 33’, Minh Thủy 35’, Hoàng Việt 47’, Mạnh Cường 53’, Đình Vỹ 58’, Quý Vương 73’, Đại Nhân 79’ 81’, Ngọc Sơn 74’ 90’+2.

U17 Quần đảo Bắc Mariana: David Xing, Jerz Navarro, Eamon Tang, Moshe Sikkel, Akoni Matsumoto, Yutaka Kadokura, Namai Scoggins, Jayson Tagabuel, Chan Seo-yeom, Arstin Tagabuel, Landon Springer.