Cựu tuyển thủ Canada đáp trả dư luận Malaysia về vụ giấy tờ giả

Sau phiên điều trần gần đây, FIFA mô tả Friend là “cố vấn”, khiến dư luận đặt câu hỏi về vai trò của ông trong vụ việc 7 cầu thủ nhập tịch, vì truyền thông Malaysia vẫn biết ông với cương vị CEO của đội tuyển Malaysia. Friend khẳng định với NST rằng chức danh chính thức của ông “chưa bao giờ thay đổi”.

Ủy ban kháng cáo của FIFA trước đó tuyên bố Friend đã thừa nhận mình chỉ là cố vấn cho đội tuyển, chi tiết được nêu trong hồ sơ vụ việc mà FAM đang kháng cáo, liên quan khoản phạt 11,6 tỷ đồng và án treo giò một năm đối với bảy cầu thủ nhập tịch do làm giả giấy tờ.

Tổng giám đốc điều hành đội tuyển Malaysia, Rob Friend (Ảnh: NST).

Friend giải thích rằng sự hiểu lầm phát sinh vì ông mô tả việc “tham vấn với công ty luật đại diện cho FAM” trong quá trình chuẩn bị hồ sơ. “Có vẻ bối cảnh này đã bị hiểu sai thành việc tôi là "cố vấn" trong việc nhập tịch cầu thủ", ông nói, đồng thời hy vọng sự việc đã được làm sáng tỏ. Thời gian qua, Friend luôn khẳng định ông không liên quan tới việc nhập tịch cầu thủ cho tuyển Malaysia.

Ông cũng thừa nhận phản ứng mạnh của người hâm mộ là dễ hiểu: “Người hâm mộ có quyền đặt câu hỏi về vai trò của tôi. Tôi muốn họ biết rằng tôi cũng quan tâm không kém. Khi vụ việc nổ ra, tôi đã chọn đối mặt thay vì rút lui”.

Theo Friend, những tháng qua vô cùng thách thức nhưng ông vẫn giữ vai trò của mình vì tin rằng bóng đá Malaysia có thể đạt được thành tựu đặc biệt. “Tôi không ở đây vì danh tiếng hay lợi ích cá nhân. Bỏ đi là lựa chọn dễ dàng, nhưng đó không phải con người tôi”, ông nói.

Friend cho biết việc chậm lên tiếng là nhằm bảo đảm kỷ luật trong giai đoạn FAM đang kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). “Mọi phát ngôn đều phải phù hợp với chiến lược pháp lý. Trách nhiệm của tôi là hỗ trợ đội ngũ pháp lý một cách lặng lẽ và chuyên nghiệp”, Friend chia sẻ.

Cựu danh thủ bóng đá người Canada khẳng định ông tôn trọng yêu cầu minh bạch từ công chúng và mong lời giải thích của mình sẽ giúp trấn an dư luận. Ông nhấn mạnh trọng tâm hiện nay là quá trình kháng cáo và các biện pháp cải tổ sắp tới.

“Tôi vẫn cam kết làm tròn trách nhiệm vì đất nước. Hy vọng chúng ta có thể cùng tiến lên mạnh mẽ, rõ ràng và đoàn kết hơn vì Harimau Malaya”, ông Friend khẳng định.