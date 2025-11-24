U17 Việt Nam thắng đậm 14-0, CĐV Đông Nam Á nói điều bất ngờ

"Đội tuyển U17 Việt Nam đang chơi bóng đá hay chơi bóng rổ vậy. Chúc mừng chiến thắng 14-0 của Việt Nam", tài khoản PW Boonyapat đến từ Indonesia bày tỏ trên trang Asean Football sau khi chứng kiến đội tuyển U17 Việt Nam thắng đậm U17 Quần đảo Bắc Marina với tỷ số 14-0 ở lượt trận thứ 2 vòng loại U17 châu Á 2026 diễn ra trên sân PVF (Hưng Yên) tối 24/11.

Ở trận ra quân gặp U17 Singapore hôm 22/11, đội tuyển U17 Việt Nam đã chứng tỏ đẳng cấp với chiến thắng cách biệt 6-0. Và trước đội U17 Quần đảo Bắc Marina yếu ớt, đoàn quân của HLV Cristiano Roland gần như chỉ chơi bóng bên phần sân của đối thủ và tạo cơn mưa bàn thắng trong suốt cả hai hiệp đấu.

U17 Việt Nam (áo đỏ) tạo ra thế trận áp đảo trước U17 Quần đảo Bắc Marina (Ảnh: VFF).

Chiến thắng này giúp đội bóng của HLV Cristiano Roland vượt lên dẫn đầu bảng C với 6 điểm sau hai trận toàn thắng. Hiệu số bàn thắng bại của U17 Việt Nam là 20-0, trong khi U17 Malaysia đứng nhì bảng, với 6 điểm và hiệu số 14-0.

Đáng chú ý, nhiều CĐV Đông Nam Á cho rằng U17 Việt Nam chính là ứng viên sáng giá giành vé vào VCK giải U17 châu Á diễn ra vào năm sau, khi trận đấu trước đó ít giờ U17 Malaysia vất vả giành chiến thắng trước U17 Hong Kong (Trung Quốc) với tỷ số sít sao 1-0.

"U17 Việt Nam biết rằng Malaysia là đối thủ chính của họ ở vòng loại. Vì vậy họ không ngần ngại ghi thật nhiều bàn vào lưới U17 Quần đảo Bắc Marina để cạnh tranh về hiệu số bàn thắng. U17 Việt Nam là đội sáng giá nhất giành vé vào VCK dù chỉ mới trải qua 2 trận đấu", tài khoản Nyi Htut Win đến từ Myanmar nhấn mạnh.

"Chúc mừng U17 Việt Nam. Các cầu thủ trẻ có kỹ thuật rất tốt, chơi nhiệt huyết đúng với tinh thần tuổi trẻ", tài khoản Pongnarit Panisut đến từ Thái Lan bình luận.

"Trận đấu sắp tới giữa U17 Việt Nam và U17 Malaysia sẽ hấp dẫn lắm đây. Đó là trận mà tôi rất mong chờ, để xem ai mới là đội mạnh nhất ở bảng đấu này", tài khoản Cemara Jingga đến từ Indonesia bày tỏ.

"Khá bất lợi với U17 Malaysia nếu để hoà ở trận gặp U17 Việt Nam sắp tới, vì mỗi bảng chỉ lấy một đội duy nhẩt. Hy vọng U17 Malaysia sẽ tự tin để giành chiến thắng trước Việt Nam", tài khoản Hasridzuan Hassan đến từ Malaysia nhận định.

"Phải thừa nhận lứa trẻ U17 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland chơi rất hay. Xem các cháu phối hợp rất đẹp mắt, hứa hẹn một thế hệ tài năng của bóng đá Việt Nam", tài khoản Phan Hiếu đến từ Việt Nam chốt lại.

Ở trận đấu tiếp theo, U17 Việt Nam sẽ gặp U17 Hong Kong vào ngày 26/11. Đây là trận đấu thứ 3 của đội chủ nhà tại vòng loại U17 châu Á 2026.