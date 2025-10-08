HLV Nepal quyết tâm thắng đội tuyển Việt Nam, không quan tâm đến Malaysia

Trước trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Nepal trên sân Gò Đậu (TPHCM) vào lúc 19h30 tối mai (9/10), HLV Matthew Ross của đội tuyển Nepal nói: “Tôi không muốn so sánh giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia, cũng không muốn nói nhiều về Malaysia vào lúc này, không muốn nói về vấn đề mà bóng đá Malaysia đang đối diện với FIFA và AFC”.

“Riêng về đội tuyển Việt Nam, đây là đội bóng rất mạnh. Đội tuyển Việt Nam ở đợt tập trung lần này có gọi thêm nhiều cầu thủ trẻ. Các cầu thủ Việt Nam có kỹ thuật, kiểm soát bóng tốt, họ cũng rất nhanh. Đội tuyển Việt Nam là đội bóng chơi thiên về tấn công”, HLV Matthew Ross của đội tuyển Nepal nói thêm.

HLV Matthew Ross của đội tuyển Nepal (Ảnh: D.A).

Dù phải đối diện với đội bóng mạnh hơn, nhưng HLV Matthew Ross tin rằng đội tuyển Nepal vẫn có thể đứng vững trước đội chủ nhà Việt Nam.

Ông Matthew Ross bình luận: “Trong trận đấu ngày mai, tôi biết đội tuyển Việt Nam sẽ gây áp lực mạnh lên phần sân của chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi sẽ đá phòng ngự phản công trong trận đấu này”.

“Điều quan trọng là đội tuyển Nepal phải đứng vững được trong khoảng thời gian đầu trận. Sau đó, chúng tôi sẽ tìm cách phản công và gây khó dễ cho đội tuyển Việt Nam.

Chúng tôi muốn giành điểm trong trận đấu ngày mai, trước mắt là hướng đến việc giành được một điểm, thậm chí 3 điểm”, vị HLV người Australia đang dẫn dắt đội tuyển Nepal bất ngờ cho biết.

Không giống với nền bóng đá Việt Nam là nền bóng đá chuyên nghiệp, các cầu thủ Việt Nam được thi đấu hàng tuần ở giải quốc nội, nền bóng đá Nepal không phát triển tốt bằng.

HLV Matthew Ross hé lộ một nửa đội hình Nepal hiện không được thi đấu hàng tuần trong thời gian qua (Ảnh: D.A).

HLV Matthew Ross thẳng thắn chỉ ra những vấn đề tồn đọng mà đội tuyển Nepal đang gặp phải lúc này: “Khoảng một nửa đội hình của chúng tôi là những cầu thủ hiện không có CLB để thi đấu hàng tuần. Cầu thủ khác đang khoác áo các CLB ở Bangladesh, Philippines, Male, những nền bóng đá không mạnh”.

“Trong vài tháng qua, chúng tôi cũng không thường xuyên được tập trung và thi đấu cùng nhau. Đội tuyển Nepal có một trận đấu trong tháng 6 (gặp Lào tại vòng loại Asian Cup 2027), sau đó đội tuyển không tập trung trong tháng 7 và tháng 8.

Đến tháng 9, chúng tôi chỉ có thêm một trận đấu giao hữu với đội tuyển Bangladesh, trước khi bước vào hai trận đấu trước mắt gặp đội tuyển Việt Nam. Đấy là vấn đề của chúng tôi. Các cầu thủ của tôi cũng còn khá trẻ, tôi sẽ cố gắng để họ được ra sân trong hai trận đấu tới. Tôi tin rằng họ sẽ quyết tâm khi được thi đấu”, HLV Matthew Ross nói thêm.

Điều đáng chú ý là HLV Matthew Ross từng có khoảng thời gian từ năm 2019 đến 2023 làm việc tại Hàn Quốc, với tư cách trợ lý HLV đội tuyển nữ xứ sở kim chi. Đây cũng là khoảng thời gian HLV Kim Sang Sik còn ở trong nước.

Chính HLV Matthew Ross có chia sẻ thú vị về điều này: “Thú thật, trong khoảng thời gian ở Hàn Quốc, tôi không biết ông Kim Sang Sik. Tuy nhiên, tôi biết một chút tiếng Hàn Quốc, khi ông Kim bàn chiến thuật với các trợ lý vào ngày mai, tôi có thể đến gần để nghe (cười)”.