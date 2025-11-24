Núi lửa lần đầu tiên phun trào sau gần 12.000 năm

Cột khói tro bụi khổng lồ bốc lên từ núi lửa Hayli Gubbi (Ảnh: X).

Một ngọn núi lửa ở vùng đông bắc Ethiopia đã phun trào lần đầu tiên sau gần 12.000 năm, tạo ra những cột khói dày đặc lên tới 14km, theo Trung tâm Tư vấn Tro núi lửa Toulouse (VAAC).

Theo VAAC, núi lửa Hayli Gubbi, nằm ở vùng Afar của Ethiopia, cách Addis Ababa khoảng 800km về phía đông bắc, gần biên giới Eritrea, bắt đầu phun trào vào khoảng 8h30 ngày 23/11 và xảy ra trong vài giờ.

VAAC đã đưa ra nhiều cảnh báo trong suốt cả ngày khi cột khói bụi lan rộng khắp khu vực, ban đầu lên độ cao khoảng 3 km so với mực nước biển và sau đó đạt khoảng 14km ở giai đoạn mạnh nhất của vụ phun trào.

Sau đó, VAAC xác nhận núi lửa đã ngừng phun trào nhưng tro bụi còn sót lại ở độ cao khoảng 5-6km vẫn tiếp tục trôi dạt trên bầu trời Ethiopia.

Vị trí núi lửa Hayli Gubbi (Ảnh: Volcanodiscovery).

Núi lửa cao khoảng 500m so với mực nước biển, nằm trong Thung lũng Đứt gãy, khu vực có hoạt động địa chất mạnh mẽ, nơi hai mảng kiến tạo gặp nhau. VAAC cho biết những đám mây tro bụi từ núi lửa đã bay qua Yemen, Oman, Ấn Độ và miền bắc Pakistan.

Trong các video được chia sẻ trên mạng xã hội có thể thấy một cột khói trắng dày đặc bốc lên.

Hiện chưa có báo cáo về thương vong hay thiệt hại lớn tại các khu dân cư gần núi lửa, nhưng việc tro bụi phát tán trên diện rộng làm dấy lên những mối lo ngại tiềm ẩn đối với cộng đồng, vật nuôi và cơ sở hạ tầng.

Chương trình Núi lửa Toàn cầu thuộc Viện Smithsonian, trụ sở tại Mỹ, cho hay núi lửa Hayli Gubbi đã ngừng phun trào trong suốt 12.000 năm qua sau vụ phun trào nào được biết đến trong thời kỳ Holocen, khoảng 12.000 năm trước vào cuối kỷ băng hà cuối cùng.

Ông Simon Carn, một nhà nghiên cứu núi lửa và giáo sư tại Đại học Công nghệ Michigan, đã xác nhận trên Bluesky rằng, "không có ghi chép nào về các vụ phun trào của Hayli Gubbi sau thời Holocen".