Đức Hòa: “Futsal Việt Nam hướng tới SEA Games 33 với quyết tâm cao nhất”

Theo thủ quân Phạm Đức Hòa, đội tuyển futsal Việt Nam hiện sở hữu lực lượng được đánh giá mạnh nhất trong vài năm trở lại đây. Dù có độ tuổi bình quân khá trẻ, nhưng phần lớn cầu thủ đều đã có gần một năm làm việc cùng HLV Diego Giustozzi, đồng thời tích lũy đáng kể kinh nghiệm qua các giải đấu chính thức.

Những gương mặt như Vũ Ngọc Ánh hay Nguyễn Đa Hải đã trưởng thành nhanh chóng và sẵn sàng đảm nhiệm vai trò lớn hơn trong đội hình. Sự kết hợp giữa các cầu thủ trẻ và nhóm trụ cột giàu kinh nghiệm tạo nên “luồng gió mới”, giúp toàn đội duy trì tinh thần cạnh tranh tích cực.

Đức Hòa và các đồng đội háo hức trước thềm SEA Games 33 (Ảnh: VFF).

Đánh giá về lối chơi dưới thời HLV Diego Giustozzi, thủ quân của ĐT futsal Việt Nam cho biết anh và các đồng đội vẫn giữ những nền tảng chiến thuật đã vận hành ổn định trong vài năm qua. Điểm mạnh nổi bật là nguồn năng lượng dồi dào và khả năng gây sức ép trực tiếp bên phần sân đối phương. Trong giai đoạn chuẩn bị này, chiến lược gia người Argentina yêu cầu toàn đội chơi trực diện hơn, tạo đột biến bằng các pha phối hợp tốc độ giữa từng cặp vị trí.

Về quá trình chuẩn bị, Đức Hòa cho biết đội tuyển đang tập trung nâng cao thể lực và kỹ chiến thuật cá nhân. Với mật độ thi đấu 4 trận trong 4 ngày tại SEA Games 33, ban huấn luyện đã dành trọn hai tuần để rèn thể lực nhằm đảm bảo cầu thủ có đủ khả năng duy trì cường độ thi đấu cao.

Đức Hòa cũng thừa nhận áp lực tại SEA Games là rất lớn, đặc biệt khi mục tiêu mà đội tuyển đặt ra là phấn đấu cạnh tranh vị trí cao nhất. Tuy nhiên, những gì futsal Việt Nam đã thể hiện trong thời gian qua, trong đó có việc vào đến trận chung kết giải Đông Nam Á 2024, là cơ sở để đội tự tin hướng đến thành tích tốt tại giải đấu sắp tới.

“Chúng tôi quyết tâm chiến thắng tất cả các trận đấu. Nhưng để đạt thứ hạng cao nhất, toàn đội phải có phong độ tốt nhất trong từng trận”, anh nhấn mạnh.

Về khát khao cá nhân, cầu thủ đã tham dự ba kỳ SEA Games này cho biết, tấm Huy chương vàng (HCV) vẫn là mục tiêu lớn nhất trong sự nghiệp của anh. “Nếu giành được HCV, đó sẽ là dấu mốc lịch sử và là cách trọn vẹn nhất để tôi khép lại hành trình của mình trong màu áo đội tuyển”, anh chia sẻ.

Với dàn cầu thủ trẻ đầy tiềm năng, sự dẫn dắt của HLV Diego Giustozzi và tinh thần quyết tâm của những thủ lĩnh như Phạm Đức Hòa, đội tuyển futsal Việt Nam đang hướng tới SEA Games 33 với niềm tin lớn và mục tiêu chinh phục thứ hạng cao nhất.