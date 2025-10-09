Xem trực tiếp trận đội tuyển Việt Nam gặp Nepal ở đâu?

Vào lúc 19h30 ngày 9/10, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu quan trọng gặp Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027 trên sân Gò Đậu (TPHCM). Đây là trận đấu mà đoàn quân của HLV Kim Sang Sik bắt buộc phải thắng để nuôi hy vọng giành vé tham dự giải châu Á.

Đội tuyển Việt Nam có thể hướng tới chiến thắng trước Nepal (Ảnh: Hướng Dương).

Trận đấu này được tường thuật trực tiếp trên các nền tảng của FPT Play hay các kênh phát sóng miễn phí như VTV5. Ngoài ra, báo Dân trí cũng tường thuật trực tiếp trận đấu.

Trước trận đấu này, đội tuyển Việt Nam đang xếp thứ hai ở bảng F với 3 điểm sau chiến thắng 5-0 trước Lào nhưng thất bại 0-4 trước Malaysia. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có cơ hội không nhỏ tham dự Asian Cup 2027.

Lý do bởi mới đây, Malaysia đã bị FIFA buộc tội làm giả hồ sơ nhập tịch của 7 cầu thủ Rodrigo Holgado, Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Gabriel Palmero ở trận gặp đội tuyển Việt Nam.

FIFA đã cấm 7 cầu thủ nói trên tham dự hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng. Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) vẫn khẳng định sự trong sạch và kháng cáo lên Ủy ban kháng cáo của FIFA và cấp cao hơn là Tòa án thể thao (CAS). Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) sẽ chờ đợi phán quyết của FIFA và CAS, trước khi ra án phạt cho Malaysia.

Đội tuyển Việt Nam cần tập trung vào trận đấu với Nepal, trước khi chờ đợi án phạt của AFC dành cho Malaysia (Ảnh: Tuấn Bảo).

Có khả năng, “Bầy hổ” sẽ bị xử thua 0-3 trước đội tuyển Việt Nam hoặc bị loại ra khỏi vòng loại Asian Cup 2027. Tuy nhiên, trước khi AFC ra phán quyết, “Rồng vàng” cần phải tập trung giành trọn vẹn chiến thắng trong hai trận gặp Nepal vào tháng 10.

Ở trận đấu này, đội tuyển Việt Nam không có sự phục vụ của Quang Hải vì chấn thương. Tuy nhiên, sự thiếu vắng này không ảnh hưởng nhiều tới đội bóng. HLV Kim Sang Sik sẽ có cơ hội thử nghiệm các cầu thủ U23 Việt Nam trong đợt này.

Nepal chỉ xếp hạng 176 thế giới, kém xa so với đội tuyển Việt Nam (thứ 114). Khả năng gây bất ngờ của đội bóng này cũng không cao. Do đó, đội tuyển Việt Nam không thể bỏ qua cơ hội này để giành chiến thắng.

Đội hình dự kiến:

Việt Nam: Đặng Văn Lâm; Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Pendant Quang Vinh; Văn Vĩ, Hoàng Đức, Hai Long, Văn Khang; Tuấn Hải, Tiến Linh, Đình Bắc.

Nepal: Kiran Kumar Limbu; Ananta Tamang, Rohit Chand, Arik Bista, Mani Kumar Lama; Ayush Ghalan, Anjan Bista, Laken Limbu, Suman Shrestha; Manish Dangi, Sumit Shrestha.