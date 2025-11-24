C.Ronaldo và Messi thi nhau khiến làng túc cầu dậy sóng

Phút 90+6 trong trận đấu giữa Al Nassr và Al Khaleej diễn ra vào đêm qua, C.Ronaldo đã khiến khán đài sân Al-Awwal phải nín thở với khoảnh khắc ngả người móc bóng. Chỉ sau 1 giây, người hâm mộ đã vỡ òa sung sướng khi được chứng kiến tuyệt tác thực sự.

Tuyệt tác ngả bàn đèn của C.Ronaldo (Ảnh: Getty).

Pha lập công ấy tái hiện lại siêu phẩm để đời của C.Ronaldo vào lưới Juventus vào năm 2018. Nó chứa đựng tất cả những gì tinh túy của siêu sao số 7. Thật tuyệt vời, khi sắp bước sang tuổi 41, CR7 vẫn đủ dẻo dai và tinh tế để thực hiện cú móc bóng uy lực tại Saudi Arabia.

Đoạn video ngả người móc bóng của C.Ronaldo đã được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội, với sự phấn khích tột độ của người hâm mộ. Việc CR7 ghi bàn ở tuổi 40 là điều hết sức bình thường nhưng khi anh vẫn có thể tạo nên siêu phẩm đỉnh cao, bất cứ ai cũng ngả mũ ngưỡng mộ.

“C.Ronaldo đã 40 tuổi rồi đấy. Thật không thể tin nổi!”, một người hâm mộ chia sẻ trên Twitter. Kèm theo đó là những dòng bình luận: “Tôi không tin ai đó có thể tạo nên siêu phẩm như vậy khi bước sang tuổi 40”, “C.Ronaldo là tinh túy của bóng đá thế giới”, “Chắc C.Ronaldo không phải người bình thường”.

C.Ronaldo vẫn đang miệt mài chống lại tuổi tác. Pha lập công vào lưới Al Khaleej là lần thứ 954 tiền đạo người Bồ Đào Nha ăn mừng bàn thắng trong sự nghiệp. CR7 vẫn đang hướng tới cột mốc 1.000 bàn thắng với sự tự tin, căng tràn sức sống.

Messi chạm mốc đóng góp 1.300 bàn thắng trong sự nghiệp, nhiều hơn cả C.Ronaldo (Ảnh: Getty).

Khi C.Ronaldo “tung cánh”, Messi cũng không thể ngồi yên. Bằng cách nào đó, cặp đôi kình địch này vẫn chưa chịu “buông tha” cho nhau dù cả hai đều ở tuổi “xưa nay hiếm” trong làng túc cầu.

Vài giờ sau, ở nước Mỹ, Messi cũng biến trận đấu với Cincinnati trở thành sân khấu của riêng mình. Inter Miami đã vùi dập đối thủ với tỷ số 4-0 trong ngày El Pulga đặt dấu giày vào tất cả bàn thắng (ghi 1 bàn, kiến tạo 3 đường thành bàn).

Messi đã trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử bóng đá thế giới đặt dấu giày vào 1.300 bàn thắng (896 bàn và 404 kiến tạo) chỉ sau 1.135 trận ra sân. Nên nhớ, dù là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại nhưng C.Ronaldo mới chỉ tham gia vào 1.213 bàn thắng.

Tính ra, Messi đã góp công vào 24 bàn thắng trong 9 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường. Trong năm 2025, siêu sao người Argentina ghi 46 bàn và 25 kiến tạo sau 52 trận. Đó là hiệu suất mà ngay cả nhiều đồng nghiệp trẻ tuổi cũng phải chào thua.

Tới mức, Javier Mascherano, người đồng đội cũ và nay là HLV của Messi ở Inter Miami, cũng buộc phải thốt lên: “Tuần nào, Messi cũng làm nên những điều khó tin. Được huấn luyện cậu ấy là đặc ân của tôi”.

Thế giới bóng đá sẽ “trống vắng” biết chừng nào nếu như C.Ronaldo, Messi không xuất hiện và tạo nên cuộc đối đầu kinh điển nhất mọi thời đại. Đó là cuộc chiến mà cả hai sẵn sàng “chiến đấu” để khẳng định vị thế ngay cả khi không còn ở đỉnh cao. Chỉ cần C.Ronaldo hay Messi gọi, người còn lại đều sẵn sàng trả lời.

Nếu một trong hai dừng lại sự nghiệp, người còn lại hẳn sẽ cảm thấy hụt hẫng...