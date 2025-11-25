Fica Fica DTiNews DTiNews NoiVuXaHoi Nội vụ & Xã hội
Xe điện Trung Quốc có khả năng tăng tốc 0-100km/h nhanh nhất thế giới

Nguyễn Lâm

(Dân trí) - Vượt qua nhiều cái tên nổi tiếng như Porsche Taycan Turbo GT, Lamborghini Revuelto hay Tesla Model S, ba mẫu xe năng lượng mới có khả năng tăng tốc 0-100km/h nhanh nhất thế giới đều đến từ Trung Quốc.

Các hãng xe Trung Quốc "thắng lớn" trên bảng xếp hạng 20 mẫu ô tô năng lượng mới (NEV) có khả năng tăng tốc 0-100km/h nhanh nhất thế giới, khi không chỉ nắm giữ gần một nửa vị trí, mà còn chiếm lấy 3 ngôi vị đầu. Danh sách này chỉ thống kê các mẫu ô tô hybrid cắm sạc (PHEV) hoặc thuần điện.

Kết quả này khá bất ngờ, khi những sản phẩm đến từ thương hiệu xe thể thao lâu đời như Lamborghini hay Ferrari cũng không thể vượt qua các mẫu xe đến từ đất nước tỷ dân. Theo đó, vị trí số 1 thuộc về mẫu siêu xe GAC Hyptec SSR 2024 (bản Sprint Edition) với khả năng tăng tốc từ 0-100km/h chỉ trong 1,9 giây.

Hyptec là thương hiệu ô tô cao cấp thuộc GAC (Tập đoàn Ô tô Quảng Châu) (Ảnh: GAC).

Theo sát Hyptec SSR là “đồng hương” Xiaomi SU7 Ultra, có khả năng tăng tốc 0-100km/h trong 1,98 giây. Đây là sản phẩm đầu tiên đánh dấu sự hiện diện của “ông lớn” công nghệ ở lĩnh vực ô tô, nhận được nhiều đơn đặt hàng từ người dùng nội địa, nhưng cũng đầy “tai tiếng” với phiên bản tiêu chuẩn (Standard Edition).

Xếp hạng 3 thuộc về Zeekr 001 FR 2025 với kết quả đạt 2,02 giây. Zeekr là thương hiệu ô tô cao cấp thuộc Tập đoàn Geely, từng được hé lộ sẽ sớm về Việt Nam.

Giữa năm 2025, Xiaomi SU7 Ultra từng phá vỡ sự thống trị kéo dài 7 năm mà các thương hiệu ôtô châu Âu và Mỹ nắm giữ tại đường đua Nürburgring, với kỷ lục 7 phút 4,957 giây (một vòng) – thành tích tốt nhất từ trước tới nay với một mẫu xe điện thương mại (Ảnh: Xiaomi).

 Thứ tựMẫu xeThời gian tăng tốc 0-100km/h (giây)
1GAC Hyptec SSR 2024 Sprint Extreme Edition1,9
2Xiaomi SU7 Ultra1,98
3Zeekr 001FR 2025 - FR 100kWh2,02
4Tesla Model S 2023 - Tri-motor AWD Plaid2,1
5Porsche Taycan Turbo GT (Weissach Package)

2,2

6Yangwang U9 2024 - Standard

2,36

7Lamborghini Revuelto 2023 - PHEV Standard

2,5

8Tesla Model X 2023 - Tri-motor AWD Plaid

2,6

9BYD Han EV 2025 - High Performance

2,7

10Maserati GranTurismo Folgore 2023

2,7

11IM L6 Ultra 2025

2,74

12Xiaomi SU7 Long Range - 800km AWD

2,78

13Lotus Emeya 900 Performance 2025

2,78

14Mercedes‑AMG GT 63 S E Performance (EV) 2025

2,8

15Zeekr 007 High-Performance 100kWh 2025

2,84

16Yangwang U7 EV 2025

2,9

17Ferrari 296 GTB 3.0T V6 20212,9
18Lotus Eletre 900 Performance 20252,95
19McLaren Artura 3.0T Hybrid Coupe 20253
20Tesla Model 3 Performance AWD 20243,1

Xếp hạng khả năng tăng tốc của các mẫu xe năng lượng mới trên toàn cầu.

Ngoài thành tích 3 vị trí đầu, nhiều mẫu xe Trung Quốc khác cũng hiện diện trên bảng xếp hạng với thứ hạng cao. Ví dụ như Yangwang U9 2024 (Standard) có khả năng tăng tốc 0-100km/h trong 2,36 giây, nhanh hơn Lamborghini Revuelto PHEV 6.5L 2023 (2,5 giây).

Xe điện Trung Quốc có khả năng tăng tốc 0-100km/h nhanh nhất thế giới - 3

BYD Han EV đang bán tại Việt Nam cũng góp mặt trên bảng xếp hạng nhưng là phiên bản hiệu năng cao, có khả năng tăng tốc 0-100km/h trong 2,7 giây. Xe tại nước ta cần 3,9 giây (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Những kết quả trên được xem là thành tích đáng tự hào của ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc. Tuy nhiên, quốc gia này đang xem xét việc triển khai quy chuẩn an toàn mới về khả năng tăng tốc của xe thương mại, theo nguồn tin của trang CarNewsChina.

Đề xuất mới yêu cầu các dòng xe thương mại tại Trung Quốc sau mỗi lần “đề nổ”, cần chuyển sang chế độ tăng tốc mặc định từ 0-100km/h tối thiểu là 5 giây. Nội dung này được soạn thảo trong bối cảnh các hãng xe đến từ đất nước tỷ dân đang đẩy mạnh công nghệ liên quan tới động cơ điện, tuy đem lại khả năng vận hành ấn tượng nhưng có nguy cơ gây mất an toàn với “lái mới”.