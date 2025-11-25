Xe điện Trung Quốc có khả năng tăng tốc 0-100km/h nhanh nhất thế giới

Các hãng xe Trung Quốc "thắng lớn" trên bảng xếp hạng 20 mẫu ô tô năng lượng mới (NEV) có khả năng tăng tốc 0-100km/h nhanh nhất thế giới, khi không chỉ nắm giữ gần một nửa vị trí, mà còn chiếm lấy 3 ngôi vị đầu. Danh sách này chỉ thống kê các mẫu ô tô hybrid cắm sạc (PHEV) hoặc thuần điện.

Kết quả này khá bất ngờ, khi những sản phẩm đến từ thương hiệu xe thể thao lâu đời như Lamborghini hay Ferrari cũng không thể vượt qua các mẫu xe đến từ đất nước tỷ dân. Theo đó, vị trí số 1 thuộc về mẫu siêu xe GAC Hyptec SSR 2024 (bản Sprint Edition) với khả năng tăng tốc từ 0-100km/h chỉ trong 1,9 giây.

Hyptec là thương hiệu ô tô cao cấp thuộc GAC (Tập đoàn Ô tô Quảng Châu) (Ảnh: GAC).

Theo sát Hyptec SSR là “đồng hương” Xiaomi SU7 Ultra, có khả năng tăng tốc 0-100km/h trong 1,98 giây. Đây là sản phẩm đầu tiên đánh dấu sự hiện diện của “ông lớn” công nghệ ở lĩnh vực ô tô, nhận được nhiều đơn đặt hàng từ người dùng nội địa, nhưng cũng đầy “tai tiếng” với phiên bản tiêu chuẩn (Standard Edition).

Xếp hạng 3 thuộc về Zeekr 001 FR 2025 với kết quả đạt 2,02 giây. Zeekr là thương hiệu ô tô cao cấp thuộc Tập đoàn Geely, từng được hé lộ sẽ sớm về Việt Nam.

Giữa năm 2025, Xiaomi SU7 Ultra từng phá vỡ sự thống trị kéo dài 7 năm mà các thương hiệu ôtô châu Âu và Mỹ nắm giữ tại đường đua Nürburgring, với kỷ lục 7 phút 4,957 giây (một vòng) – thành tích tốt nhất từ trước tới nay với một mẫu xe điện thương mại (Ảnh: Xiaomi).

Thứ tự Mẫu xe Thời gian tăng tốc 0-100km/h (giây) 1 GAC Hyptec SSR 2024 Sprint Extreme Edition 1,9 2 Xiaomi SU7 Ultra 1,98 3 Zeekr 001FR 2025 - FR 100kWh 2,02 4 Tesla Model S 2023 - Tri-motor AWD Plaid 2,1 5 Porsche Taycan Turbo GT (Weissach Package) 2,2 6 Yangwang U9 2024 - Standard 2,36 7 Lamborghini Revuelto 2023 - PHEV Standard 2,5 8 Tesla Model X 2023 - Tri-motor AWD Plaid 2,6 9 BYD Han EV 2025 - High Performance 2,7 10 Maserati GranTurismo Folgore 2023 2,7 11 IM L6 Ultra 2025 2,74 12 Xiaomi SU7 Long Range - 800km AWD 2,78 13 Lotus Emeya 900 Performance 2025 2,78 14 Mercedes‑AMG GT 63 S E Performance (EV) 2025 2,8 15 Zeekr 007 High-Performance 100kWh 2025 2,84 16 Yangwang U7 EV 2025 2,9 17 Ferrari 296 GTB 3.0T V6 2021 2,9 18 Lotus Eletre 900 Performance 2025 2,95 19 McLaren Artura 3.0T Hybrid Coupe 2025 3 20 Tesla Model 3 Performance AWD 2024 3,1

Xếp hạng khả năng tăng tốc của các mẫu xe năng lượng mới trên toàn cầu.

Ngoài thành tích 3 vị trí đầu, nhiều mẫu xe Trung Quốc khác cũng hiện diện trên bảng xếp hạng với thứ hạng cao. Ví dụ như Yangwang U9 2024 (Standard) có khả năng tăng tốc 0-100km/h trong 2,36 giây, nhanh hơn Lamborghini Revuelto PHEV 6.5L 2023 (2,5 giây).

BYD Han EV đang bán tại Việt Nam cũng góp mặt trên bảng xếp hạng nhưng là phiên bản hiệu năng cao, có khả năng tăng tốc 0-100km/h trong 2,7 giây. Xe tại nước ta cần 3,9 giây (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Những kết quả trên được xem là thành tích đáng tự hào của ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc. Tuy nhiên, quốc gia này đang xem xét việc triển khai quy chuẩn an toàn mới về khả năng tăng tốc của xe thương mại, theo nguồn tin của trang CarNewsChina.

Đề xuất mới yêu cầu các dòng xe thương mại tại Trung Quốc sau mỗi lần “đề nổ”, cần chuyển sang chế độ tăng tốc mặc định từ 0-100km/h tối thiểu là 5 giây. Nội dung này được soạn thảo trong bối cảnh các hãng xe đến từ đất nước tỷ dân đang đẩy mạnh công nghệ liên quan tới động cơ điện, tuy đem lại khả năng vận hành ấn tượng nhưng có nguy cơ gây mất an toàn với “lái mới”.