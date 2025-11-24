Tổng thống Putin nêu quan điểm về đề xuất hòa bình 28 điểm của Mỹ

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Reuters).

Theo thông cáo của Điện Kremlin, trong cuộc điện đàm vào ngày 24/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã thảo luận về kế hoạch hòa bình 28 điểm do Mỹ đề xuất cho Ukraine.

Tổng thống Putin nói rằng các đề xuất của Mỹ về giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Ukraine được cho là phù hợp với các cuộc thảo luận trong cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ tại Alaska hồi tháng 8 và có thể tạo cơ sở cho một giải pháp cuối cùng.

"Các ý kiến đã được trao đổi về tình hình cuộc xung đột Ukraine, bao gồm các đề xuất của Mỹ về giải pháp hòa bình. Tổng thống Vladimir Putin lưu ý rằng những đề xuất này, trong phiên bản mà chúng tôi đã thấy, từng được thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ ở Alaska và về cơ bản có thể là nền tảng cho giải pháp hòa bình cuối cùng", Điện Kremlin cho biết.

Trong cuộc điện đàm, hai tổng thống nhất trí tăng cường trao đổi "ở nhiều cấp độ" về tình hình liên quan tới cuộc xung đột Ukraine.

Tổng thống Putin cho biết Nga quan tâm đến việc giải quyết xung đột Ukraine bằng cả biện pháp chính trị và ngoại giao.

Tổng thống Erdogan nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho việc giải quyết vấn đề Ukraine và các bên có thể tiếp tục chọn Istanbul làm nơi đàm phán.

Ngày 23/11, đại diện của Mỹ, Ukraine và một số nước châu Âu đã gặp nhau tại Geneva để thảo luận kế hoạch hòa bình 28 điểm do Washington đề xuất tuần trước.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định cuộc họp đã đạt tiến triển đáng kể và nhấn mạnh mục tiêu của họ là thu hẹp những điểm còn bỏ ngỏ.

Sau khi nhận được báo cáo từ phái đoàn Ukraine tại cuộc đàm phán ở Geneva, Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng đề xuất của Mỹ có thể bao gồm một số yếu tố phản ánh quan điểm của Ukraine vốn rất quan trọng đối với lợi ích quốc gia của nước này.

Rustem Umierov, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine (NSDC) và là thành viên phái đoàn Ukraine tại Geneva, nói rằng bản dự thảo hiện tại của “kế hoạch hòa bình” đã phản ánh phần lớn các ưu tiên chủ chốt của Ukraine.

Tổng thống Trump đã bày tỏ sự lạc quan thận trọng về kết quả các cuộc đàm phán tại Geneva về kế hoạch hòa bình của Mỹ.

"Liệu có thực sự đạt được tiến triển lớn trong các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine? Đừng tin cho đến khi bạn thấy nó, nhưng điều gì đó tốt đẹp có thể đang diễn ra", ông Trump viết trên mạng xã hội hôm 24/11.

Mặc dù kế hoạch hòa bình 28 điểm ban đầu của Mỹ chưa được công bố, nhiều nguồn tin tiết lộ kế hoạch này bao gồm một số điều khoản mà Ukraine và các nước châu Âu trước đây từng bác bỏ, chẳng hạn việc công nhận trên thực tế quyền kiểm soát của Nga đối với bán đảo Crimea và vùng Donbass, Ukraine từ bỏ tham vọng gia nhập NATO và tinh giản quân đội.

Theo các nguồn tin ngoại giao, Anh, Đức và Pháp đã soạn thảo phản hồi đối với kế hoạch hòa bình 28 điểm của Mỹ, trong đó bao gồm việc giới hạn quy mô quân đội Ukraine ở mức 800.000 người và đàm phán bắt đầu từ đường ranh giới hiện tại.

Phản hồi của châu Âu được cho là bao gồm điều khoản nêu rõ việc Ukraine gia nhập NATO phụ thuộc vào sự đồng thuận của các thành viên NATO. Ngoài ra, NATO đồng ý không triển khai quân đội dưới quyền chỉ huy lâu dài tại Ukraine trong thời bình.

Điện Kremlin ngày 24/11 cho biết Nga chưa nhận được bất kỳ thông tin chính thức nào về kết quả của các cuộc đàm phán Geneva, hoặc bất kỳ đề xuất sửa đổi nào và từ chối bình luận về các thông tin trên truyền thông.