Miền Bắc có nơi rét dưới 10 độ C, Nam Trung Bộ tiếp tục mưa dông

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày 24/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc.

Đêm 24/11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, vùng núi cao đề phòng khả năng xảy ra sương muối. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn ngày 24/11, khu vực Huế, Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Lượng mưa tính từ 7h đến 20h ngày 24/11, có nơi trên 30mm như: Trạm đập thủy điện Rào Trăng 3 (Huế) 31mm, trạm Cù Lao Chàm (Đà Nẵng) 158mm, trạm Ba Điền (Quảng Ngãi) 38mm,…

Dự báo ngày 25/11, Nam Trung Bộ tiếp tục có mưa to và dông (Ảnh: Trung Thi).

Dự báo đêm 24 ngày 25/11, khu vực Huế, Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 25/11, các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3, trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất 13 -16 độ C, có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 20 độ C.

Đông Bắc Bộ: Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, vùng núi 11-14 độ C, có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C.

Thanh Hóa - Huế: Phía Bắc có mây, đêm không mưa, ngày nắng; phía Nam nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng TP Huế có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông; phía Nam có mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 26-28 độ C, phía Nam 28-31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Nam Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

TPHCM: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.