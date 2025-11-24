Hai hồ chứa ở Khánh Hòa điều tiết nước về hạ du

Ngày 24/11, đơn vị quản lý, vận hành hồ Suối Dầu thông báo việc điều chỉnh vận hành điều tiết hồ nhằm đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du. Thời gian điều tiết bắt đầu từ 15h ngày 24/11 đến 15h ngày 28/11, với lưu lượng nhỏ nhất 30m3/s và lớn nhất 80m3/s.

Theo đơn vị quản lý, việc điều tiết nhằm tạo thêm dung tích phòng lũ cho hồ chứa.

Phường Tây Nha Trang ngập nặng trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, ảnh được chụp vào ngày 17/11 (Ảnh: Hoàng Đức).

Trong quá trình điều tiết, việc duy trì mực nước hồ kết hợp với lượng mưa ngoài lưu vực và triều cường có thể làm dâng mực nước, gây ngập lụt cục bộ tạm thời tại một số khu vực trũng thấp thuộc xã Suối Dầu, Cam Lâm, Suối Hiệp, Diên Lạc, Diên Khánh và các khu vực ven sông Cái thuộc phường Tây Nha Trang, Bắc Nha Trang. Đơn vị này đề nghị người dân vùng hạ du chủ động ứng phó.

Cùng ngày, theo Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 7 (Ban 7), từ 13h ngày 24/11, Ban 7 cũng bắt đầu điều tiết xả lũ về hạ du với lưu lượng nhỏ nhất 50m3/s và sẽ tăng dần theo diễn biến thời tiết tại lưu vực hồ Sông Chò 1. Khi mực nước hồ đạt cao trình ngưỡng tràn +157,7m, Ban 7 sẽ căn cứ tình hình thực tế để dừng điều tiết.

Ban 7 cho biết, từ ngày 16/11 đến 24/11, đơn vị đã đóng cửa van tràn và cống tiếp nước để tham gia cắt lũ cho hạ lưu, với tổng lượng nước 92,5 triệu m3, nhằm giảm thiệt hại cho nhân dân vùng hạ lưu sông Cái Nha Trang và hạ lưu sông Chò

Hiện mực nước trên sông Cái Nha Trang và sông Chò đã rút, tình trạng ngập lụt cơ bản chấm dứt. Để đảm bảo an toàn cho công trình trong quá trình thi công nút cống dẫn dòng, bảo vệ người dân, tài sản và cơ sở hạ tầng khu vực hạ lưu hồ Sông Chò 1, cũng như chủ động ứng phó với diễn biến thời tiết thời gian tới, Ban 7 quyết định điều tiết lũ về hạ du.

Lũ ồ ạt đổ về khiến tài sản của người dân phường Tây Nha Trang hư hỏng nặng (Ảnh: Trung Thi).

Để đảm bảo an toàn cho người dân, tài sản và cơ sở hạ tầng, Ban 7 đề nghị chính quyền các địa phương như xã Trung Khánh Vĩnh, Bắc Khánh Vĩnh, Nam Khánh Vĩnh, Diên Lâm, Diên Thọ, Diên Khánh, Diên Lạc, Diên Điền và UBND các phường Bắc Nha Trang, Nam Nha Trang, Tây Nha Trang cùng các đơn vị liên quan thông báo đến người dân để chủ động ứng phó.

Theo Chi cục Thủy lợi tỉnh Khánh Hòa, 44 hồ chứa nước của tỉnh đang chứa hơn 620 triệu m3 nước (đạt 82,6% so với dung tích thiết kế). Nhằm giảm cao trình mực nước, đảm bảo an toàn công trình và đón đợt mưa tiếp theo, hiện nay, có 41 hồ đang điều tiết mực nước, mức xả không đáng kể về hạ du.

Theo các bản tin ngày 24/11 của Đài Khí tượng Thủy văn Khánh Hòa, áp thấp nhiệt đới dự báo sẽ vào Biển Đông ngày 25/11, có khả năng mạnh lên thành bão và hướng vào các tỉnh miền Trung, trong đó có Khánh Hòa.

Cùng lúc, một bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang tăng cường và di chuyển xuống phía Nam, dự kiến ảnh hưởng đến Khánh Hòa từ đêm 24 và ngày 25/11.