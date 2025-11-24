Võ sĩ MMA qua đời thương tâm ngay trên sàn đấu ở tuổi 31

Theo nhà tổ chức sự kiện Joe Goytia, Isaac Johnson (31 tuổi) bất ngờ đổ gục vào cuối hiệp ba trong khuôn khổ giải Matador Fighter Challenge. Xe cứu thương được gọi đến lúc 20h38 (giờ địa phương). Sau khi được đưa tới bệnh viện, Johnson được xác nhận tử vong.

Ông Goytia cho biết mình nhận cuộc gọi thông báo về cái chết của Isaac Johnson từ cơ quan giám sát bang vào lúc 1h30 sáng.

Hình ảnh võ sĩ Isaac Johnson trước khi qua đời (Ảnh: People).

Goytia khẳng định Johnson đã vượt qua bài kiểm tra y tế bắt buộc trước trận. Hiện nguyên nhân tử vong chưa được công bố. Theo báo giới Chicago, cảnh sát Cicero đang tiến hành điều tra nguyên nhân dẫn tới cái chết thương tâm của võ sĩ này.

Nhà tổ chức sự kiện Goytia chia sẻ với The Athletic: “Tôi vẫn chưa thể tin được. Tôi hoàn toàn bị sốc. Tôi chưa bao giờ nghĩ điều này có thể xảy ra”.

Theo ông Goytia, đây là trận đấu quyền Thái (Thai boxing) đầu tiên của Johnson dù anh xuất thân là võ sĩ MMA. Anh đối đầu Corey Newell, người mới có trận thứ hai, ở hạng nặng. Cả hai võ sĩ mang găng 12 ounce, bảo hộ ống chân và hàm.

Nhà tổ chức trận đấu mô tả trận đấu là một cuộc “ăn miếng trả miếng”. Cả hai tung ra nhiều đòn mạnh nhưng phần lớn không trúng đích. Thể lực của họ giảm sút thấy rõ và cả hai từng ngã xuống cùng lúc ở thời điểm trước đó. Ngoài sự mệt mỏi, Goytia cho rằng không có dấu hiệu bất thường nào.

Ông Goytia nói thêm: “Tôi không nghĩ rằng cú ra đòn của đối thủ là nguyên nhân dẫn tới cái chết của Johnson. Bạn luôn biết đây là môn thể thao khắc nghiệt và chấn thương là điều có thể xảy ra. Nhưng bạn không bao giờ nghĩ đến kịch bản tồi tệ nhất. Tôi chắc chắn tất cả quy trình đã được thực hiện đúng, nhưng lần này, như vậy vẫn không đủ”.