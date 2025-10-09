HLV Kim Sang Sik: "Đội tuyển Việt Nam không cần nghĩ nhiều về Malaysia"

Đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 3-1 trước Nepal

Xuất hiện trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Kim Sang Sik mở lời: "Mặc dù số cú dứt điểm rất nhiều và đáng lý phải ghi được nhiều bàn, nhưng 3 bàn thắng cũng là thành công với đội tuyển Việt Nam. Nếu khâu kết thúc được chắt chiu hơn thì chúng tôi đã ghi được nhiều bàn thắng.

Tôi nghĩ Nepal đã thi đấu khá tốt, đặc biệt là thể lực, do đó họ gây được khó khăn cho đội tuyển Việt Nam trong trận đấu này".

HLV Kim Sang Sik hài lòng về chiến thắng trước Nepal (Ảnh: VFF).

Về tình huống đội tuyển Việt Nam nhận bàn thua, chiến lược gia người Hàn Quốc cho hay: "Bàn thua đó diễn ra trong tình huống cố định. Các cầu thủ cần tập trung hơn trong khâu phòng ngự và chúng tôi sẽ lưu ý kỹ điều này".

Liên quan đến tình huống Văn Lâm chơi mất tập trung, HLV Kim Sang Sik nhận xét: "Trước đợt tập trung, Văn Lâm có màn thể hiện rất tốt ở CLB Ninh Bình. Còn hôm nay vì Nepal không thực hiện nhiều cú sút nguy hiểm, nên tôi khó đánh giá phong độ của cậu ấy".

"Đội tuyển Việt Nam thi đấu an toàn trong hiệp 1, sang hiệp 2 chúng tôi mới tận dụng các cầu thủ có thiên hướng tấn công, cũng như khai thác thể lực đi xuống của đối phương. Về mặt chiến thuật, toàn đội hôm nay đã thực hiện tốt và đạt được kết quả như mong muốn", HLV sinh năm 1976 chia sẻ.

Về cuộc đua với đội tuyển Malaysia ở bảng F, HLV Kim Sang Sik thể hiện sự quyết tâm: "Malaysia cũng chiến thắng hôm nay nên chúng tôi đang đứng thứ 2. Chúng tôi sẽ cố gắng trong 3 trận tới. Việc cần tập trung vào lúc này là thắng các trận còn lại, chứ không phải nghĩ quá nhiều đến đối thủ Malaysia".

Cầu thủ Phạm Xuân Mạnh, người được bầu chọn là “Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu”, chia sẻ cảm xúc đặc biệt khi ghi bàn thắng đầu tiên trong màu áo đội tuyển Việt Nam.

“Tôi rất vui khi ghi được bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam. Đây là trận đấu khó khăn, nhưng sau khi đội bạn nhận thẻ đỏ, chúng tôi đã dễ đá hơn và tận dụng tốt cơ hội để giành chiến thắng”, Xuân Mạnh chia sẻ.

Đội tuyển Việt Nam nuôi hy vọng giành vé dự Asian Cup 2027 (Ảnh: Nam Anh).

Tiếp đón Nepal bị đánh giá thấp hơn rất nhiều, đội tuyển Việt Nam nhập cuộc áp đảo và nhanh chóng phát huy hiệu quả. Ngay ở phút thứ 10, Tiến Linh có pha khống chế bóng chuẩn xác và dứt điểm vào góc xa, mở tỷ số của trận đấu.

Những phút tiếp theo, đoàn quân HLV Kim Sang Sik tạo ra nhiều cơ hội nhưng các chân sút thi đấu vô duyên. Bất ngờ xảy ra ở phút 16 khi Shrestha bật cao đánh đầu hạ Văn Lâm, gỡ hòa 1-1 cho Nepal. Nhận bàn thua chóng vánh, đội tuyển Việt Nam chơi bế tắc và dứt điểm khá vội vàng.

Đội tuyển Nepal chịu bất lợi khi tiền vệ Laken Limbu nhận thẻ đỏ ở cuối hiệp 1 sau pha phạm lỗi với Hai Long ngay sát vòng cấm. Chơi hơn người ở hiệp 2, tuy nhiên phải đến phút 67, đội tuyển Việt Nam mới giải tỏa áp lực với bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 của Xuân Mạnh, sau cú dứt điểm hiểm hóc trong vòng cấm.

5 phút sau, Văn Vĩ đá bồi cận thành sau cú sút xa của Hoàng Đức bị thủ môn Kiran đẩy ra, đưa cách biệt lên thành 3-1 cho đội chủ nhà. Dù đối thủ xuống sức, tuy nhiên đội tuyển Việt Nam không thể tận dụng để ghi thêm bàn thắng và 3-1 là kết quả chung cuộc trên sân Gò Đậu.

Ở trận đấu đáng chú ý khác, đội tuyển Malaysia dễ dàng giành chiến thắng 3-0 trước chủ nhà Lào. Sau 3 lượt trận bảng F vòng loại Asian Cup 2027, Malaysia dẫn đầu với 9 điểm, các vị trí tiếp theo thuộc về đội tuyển Việt Nam (6 điểm), Lào (3 điểm) và Nepal (0 điểm).