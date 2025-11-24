Xã Đak Lua bác thông tin phản hồi về xả lũ của Thủy điện Đồng Nai 5

Ngày 24/11, sau báo cáo của UBND xã Đak Lua về việc không nhận được thông báo chính thức từ Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 đối với công tác xả lũ về hạ lưu, gây ngập nhiều khu dân cư, phía Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 có thông tin phản hồi.

Theo ông Trần Thanh Hải, Phó Giám đốc Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 (Lâm Đồng), thông tin dư luận nêu Thủy điện Đồng Nai 5 xả tràn, nhưng chính quyền địa phương hạ lưu tại tỉnh Đồng Nai không nhận được thông báo là chưa phản ánh đầy đủ bản chất sự việc và dễ gây hiểu nhầm về quá trình vận hành của hồ chứa Thủy điện Đồng Nai 5.

Hoa màu trên địa bàn xã Đak Lua bị ngập (Ảnh: UBND xã Đak Lua).

Ông Trần Thanh Hải cho biết, trước khi xả điều tiết hồ chứa, Thủy điện Đồng Nai 5 đã cung cấp thông tin cho các cơ quan có thẩm quyền và thực hiện đúng quy định Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai được Thủ tướng phê duyệt.

Cụ thể, Thủy điện Đồng Nai 5 đã thông báo việc xả nước đến Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai, Cục Khí tượng thủy văn, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, Sở Công Thương và Sở Nông nghiệp - Môi trường các tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai; chính quyền địa phương vùng hạ du (Cát Tiên, Cát Tiên 2, Cát Tiên 3, Đa Tẻh, Bảo Lâm 5, Quảng Tín, Đạ Tẻh 2, Đạ Tẻh 3), Đài Khí tượng Thủy văn các tỉnh...

"Những báo cáo này được gửi bằng nhiều kênh gồm: văn bản, email, tin nhắn và cập nhật liên tục. Do vậy, việc chính quyền cấp xã ở Đồng Nai phản ánh "không nhận được thông báo chính thức" cần xem xét từ khâu truyền đạt nội bộ của địa phương", ông Trần Thanh Hải nói.

Công an xã Đak Lua hỗ trợ người dân di dời vật nuôi do ngập (Ảnh: CTV).

Theo ông Hải, khi lũ về hồ chứa tăng, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đề nghị các thủy điện trên sông Đồng Nai hỗ trợ vận hành cắt giảm lũ cho hạ du trong trường hợp xảy ra mưa lũ đặc biệt lớn…

Tối cùng ngày, bà Nguyễn Thanh Hiền, Chủ tịch UBND xã Đak Lua, khẳng định: "Như trong báo cáo UBND tỉnh Đồng Nai về đợt lụt ngày 20/11, lãnh đạo xã không nhận được thông báo bằng văn bản chính thức từ Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 về việc xả tràn”.

Trước đó, UBND xã Đak Lua cho biết, địa phương không nhận được thông báo chính thức từ Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 về việc xả lũ. Tốc độ nước lên quá nhanh (đặc biệt là sau khi Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 tăng lưu lượng xả đột ngột) khiến công tác chuẩn bị ứng phó của xã bị động, gây thiệt hại cho địa phương.

Theo thống kê của UBND xã Đak Lua, 366 căn nhà bị ngập, trong đó có 89 căn ngập sâu từ 0,5m đến 2,7m; gần 400ha cây ăn trái, hoa màu và ao cá bị ngập; 12km đường dân sinh bị ngập; 81 chuồng trại của người dân bị ảnh hưởng, ước tính thiệt hại 40 tỷ đồng.