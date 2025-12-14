Mohamed Salah phá kỷ lục mọi thời đại ở Premier League

Tiền đạo người Ai Cập được điền tên vào danh sách dự bị sau cuộc nói chuyện thẳng thắn với HLV Arne Slot và được tung vào sân sớm hơn dự kiến ​​trong trận đấu với Brighton.

Chấn thương của Joe Gomez đã khiến Slot phải đưa Salah vào sân và anh đã kiến ​​tạo cho Hugo Ekitike ghi bàn thắng thứ hai, ấn định chiến thắng chung cuộc 2-0 cho "Lữ đoàn đỏ".

Salah đã có màn trình diễn xuất sắc khi tái xuất cùng Liverpool (Ảnh: Getty).

Với pha kiến tạo này, Mohamed Salah đã trở thành cầu thủ dẫn đầu lịch sử Ngoại hạng Anh về số bàn thắng và số pha kiến ​​tạo cho một CLB hàng đầu, khi hiện tại anh đã có 277 lần góp dấu giày vào bàn thắng cho Liverpool tại Premier League (kỷ lục trước đó thuộc về Wayne Rooney với 276 pha kiến tạo cho Man Utd).

"Từ khi Salah vào sân, Liverpool đã trở thành một đội bóng tấn công mạnh mẽ hơn nhiều. Brighton đã có rất nhiều cơ hội ở giữa hiệp một nhưng kể từ đó Ekitike đã sút bóng ra ngoài sau một pha phản công xuất sắc mà tất nhiên Salah cũng tham gia vào.

Sau đường chuyền của Salah, Szoboszlai đã sút bóng vọt xà ngang từ rìa khu vực cấm địa. Vì vậy, Salah đang tham gia rất tích cực vào trận đấu, điều mà không phải lúc nào cũng xảy ra khi cậu ấy ra sân mùa này", bình luận viên Matt Jones của Talksport nói về đóng góp của Salah khi ra sân cho Liverpool.

Chiến thắng trước Brighton giúp Liverpool tạm thời vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng Premier League, kém ngôi đầu của Arsenal 10 điểm khi đoàn quân của HLV Mikel Arteta cũng có chiến thắng sít sao 2-1 trước Wolves ở vòng 16.